尖石義興分校合唱團載譽歸國 天籟美聲桃機快閃謝幫忙

新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團前往維也納參加第31屆舒伯特國際合唱競賽，榮獲最高獎項金質獎及大會特別獎，合唱團8日清晨搭機返回台灣，並在桃園機場二航廈出境大廳快閃演唱，以天籟美聲感謝幫助他們出國比賽的人，同時分享他們得獎的喜悅。（記者朱沛雄攝）

2018-06-08 11:14

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校合唱團前往維也納參加第31屆舒伯特國際合唱競賽，榮獲最高獎項金質獎及大會特別獎，合唱團今天清晨搭機返回台灣，並在桃園機場二航廈出境大廳快閃演唱，以天籟美聲感謝幫助他們出國比賽的人，同時分享他們得獎的喜悅。

嘉興國小義興分校合唱團約在清晨6時30分返抵桃園機場，學生家長帶著低年級學生前往桃園機場接機，機場公司特別在入境大廳大型電子看板上打出義興分校榮獲舒伯特國際合唱競賽最高獎項金質獎及大會特別獎的事蹟，觀光局服務台也在小朋友們步入大廳時，以廣播告知旅客及接機民眾這群小小台灣之光載譽歸國了。

合唱團小朋友稍作休息後，在第二航廈出境大廳快閃演唱，即使難掩長途飛行的疲勞，小朋友們仍開心地演唱，天籟般的歌聲在航廈內迴盪，許多旅客聽了直呼真好聽。

義興分校合唱團礙於經費問題一度無法成行，媒體批露合唱團困境後，各界熱情贊助不斷湧進，包括竹科科技廠贊助出國經費、長榮航空贊助機票等，校長徐榮春首先感謝各界的大力支持，讓原住民孩子們天籟般的歌聲揚名國際，在比賽中奪下最高獎項金質獎及大會特別獎的殊榮。

合唱團團員范仲瑋開心地說，第一次出國比賽，大家心裡都很高興，在老師的指導下彩排出賽，團員們都發揮平時訓練的水準，非常感謝大家的幫助讓他們圓夢，留下難忘的回憶。

前來接機的新竹縣副縣長楊文科表示，非常感謝大家幫助孩子圓夢，讓孩子們在國際舞台上揚眉吐氣，為了籌措經費，楊文科也積極牽線尋求贊助，如今看到優異成果，大家都與有榮焉。

長榮航空則是贊助了27張小朋友的機票，長榮航空副總經理葉時忠說，當初公司決定贊助機票時，時間緊迫且航班幾乎客滿，但是還是想盡辦法排除萬難「生」出27個機位，讓孩子們無後顧之憂，開心出國比賽。