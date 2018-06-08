縣府辦聯大路排水改善開工典禮 苗栗市長譏：還真有臉

苗栗市長邱炳坤說，這件工程從頭到尾，苗縣府僅因地方制度法權責劃分，被動參與、轉陳公文罷了，如今卻搶割稻尾，還廣發邀請函辦理第一標開工動土典禮，邀請函上僅有署名縣長徐耀昌及議長游忠鈿敬邀，連營建署都沒有。（記者彭健禮攝）

2018-06-08 10:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府將於11日辦理「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程開工動土典禮」，苗栗市長邱炳坤表示，工程經費是市公所多年奔走向中央爭取的，發包及施工單位是營建署也不是苗縣府，嘲諷「苗栗縣政府還真有臉，好意思大張旗鼓辦開工。」

苗栗縣政府回應，本案係為改善苗栗市淹水問題所做的努力，縣府亦以辦喜事之心情籌畫本次動土典禮，相信在中央資源挹注包括預算、人力、專業等，地方施工期間的協助，可順利推展本案，也僅利用本次動土典禮祈求施工順利、早日完工、健全苗栗市都市之發展。

邱炳坤指出，當初縣府開闢苗栗市聯大路，因排水溝渠設計不當，導致只要時雨量超過50毫米，聯大路、大將軍、松園、三山及黃金城等社區的雨水就隨著聯大路、台13線流入田寮圳，排水圳渲洩不及造成南苗市區大淹水。市公所向縣府建議改善，縣府還把責任推給台13線的權責單位公路局。

苗栗市公所屢次向苗栗縣政府建議將軍山脈雨水分流，但苗栗縣政府工務處卻回應已完成B幹線渠道修繕及大同路128巷板橋通水斷面擴大等應急工程，已無淹水情事，僅同意向水利署爭取田寮圳排水改善。

惟南苗地區水患不斷，遇雨道路成河，市公所遂於前縣長劉政鴻任內，向縣府反映，希望縣府能未雨綢繆，拜託劉政鴻委託專業規劃技師製作「聯合大學新舊校區聯外道路銜接台13線淹水改善規劃書」，但規劃書製成後一直沒動靜。

邱炳坤說，因水患問題迫在眉睫，他遂率地方里長及公所承辦人員自力救濟，直接前往內政部營建署下水道工程處中區分處向分處長郭耀西陳情，經營建署派員會勘，認為確實需改善地區排水問題，並決議將進行南苗截水道工程。

「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程」分兩標施工，第一標經費新台幣1億4千萬元，於今年3月16日由營建署完成發包，6月開工；第二標經費2億元為前瞻基礎建設計畫經費，工程以25年重現期洪峰流量保護標準設計，完工後苗栗市南苗地區即可擺脫淹水之苦。

邱炳坤說，因工程經費龐大，他多次拜會立法委員柯建銘及行政院中區辦公室副執行長吳宜臻請求協助，終於獲得經費補助，「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程」才運應而生。

邱說，這件工程從頭到尾，苗縣府僅因地方制度法權責劃分，被動參與、轉陳公文罷了，但如今卻搶割稻尾，還廣發邀請函辦理第一標開工動土典禮，邀請函上僅有署名縣長徐耀昌及議長游忠鈿敬邀，連營建署都沒有。

縣府說明，縣府考量苗栗市南苗地區每逢大雨必淹水，經現勘評估，擬辦理「聯合大學新舊校區聯外道路銜接台13線淹水改善規劃」，以改善該地區淹水情形，於100年7月15日簽准動支經費。相關規劃於101年4月18日府水道字第1010075388號函同意備查，並於101年5月3日府水道字第1010081646號函苗栗市公所及本府土木科，參照規劃報告建議方案執行。

縣府表示，因相關經費龐大本府於102年8月即納入營建署「苗栗縣易淹水地區水患治理後續計畫擬辦工程明細表」建議辦理案件中。營建署於102年12月11日營署水字第1022925110號函請本府依據「流域綜合治理計畫」-雨水下水道部份提報（103及104年度）政府公共建設計畫先期作業。營建署旋於103年6月6日營署水字第1032908756號函初步核定，並於103年11月4日由時任立委的縣長徐耀昌參與會勘，並獲營建署同意調整預算因應，辦理苗栗縣苗栗市南苗截水道工程，經費1億6千萬元，考量地方配合款約為10%，故由營建署辦理並全額補助。