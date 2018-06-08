輕颱艾維尼登陸廣東 吳德榮：將重回海面接近南台灣

輕颱艾維尼登陸廣東，未來將朝東北方向緩慢前進。（擷取自中央氣象局）

2018-06-08 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕今年第4號、第5號颱風本月陸續生成，氣象專家吳德榮表示，第4號颱風艾維尼昨晚在廣東一帶登陸後，未來將離開廣東重回海上，並在週日（10日）晚間至下週一（11日）抵達南台灣附近。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，輕颱艾維尼登陸廣東後，結構遭陸地破壞，有可能減弱為「熱帶性低氣壓」，未來觀察重點在於其離開廣東重回海上時，殘餘的強度與結構。他說，其於週日晚間至下週一將抵達南台灣，配合北方鋒面雲系，各地降雨機率提高。

吳德榮進一步表示，屆時台灣各地雨勢大小，與「艾維尼」殘留的環流及水氣量有關，目前仍有不確定性，提醒民眾持續關注相關訊息即可，無須過早擔憂。

至於原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，今凌晨2時終於發展為輕颱「馬力斯」，是今年第5號颱風。吳德榮表示，輕颱馬力斯未來將偏北轉東北方向行進，離台灣有點距離，並無直接侵襲的疑慮。

吳德榮強調，以目前科技水準而言，颱風路徑預報方面，24小時的平均距離誤差已降至100公里以下，至於颱風的生成時間，因科學限制，現有模式無法準確模擬強度變化，但預報中心往往為了配合使用者的需求，勉強去預估生成時間，因而出現預告生成卻一延再延的情況。