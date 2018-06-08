秦金生過世手機舊門號卻復活 女子收到百則警告訊息

2018-06-08 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨前秘書長秦金生於去年過世，沒想到卻有民眾辦電信預付卡，拿到秦金生的舊門號，註冊LINE後更不斷收到秦金生家人和友人的訊息。

《蘋果日報》報導，電信業者依法可以回收門號，保留3個月後重新釋出，且因個資關係，無法刪除前人使用的門號紀錄。一名鄭姓女子購買台灣大哥大預付卡、註冊LINE，卻因為是秦金生舊門號，導致秦的友人、家人不滿傳訊警告，鄭姓女子收到超過100則訊息。

報導指出，由於情況特殊，台灣大哥大同意退租、退費。