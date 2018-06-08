「馬力斯」颱風凌晨生成 今飆36度、週日起全台有雨

中央氣象局指出，今天（8日）上午天氣穩定，中午高溫偏高，午後各地山區、中南部平地有午後雷陣雨。（資料照）

2018-06-08 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（8日）上午天氣穩定，中午高溫偏高，午後各地山區、中南部平地有午後雷陣雨。此外，週日起受到熱帶性低氣壓影響，全台都有機會下雨。

氣象局表示，今天基隆北海岸及東半部地區位於迎風面，一整天皆有零星短暫陣雨或雷雨，其他各地上午天氣穩定，午後各地山區及中南部的平地有機會出現午後雷陣雨。溫度方面，近中午高溫偏高約32至35度，竹苗以及嘉義以南的區域將出現36度以上的高溫。

氣象局預估，週六（9日）各地大多為多雲到晴，白天氣溫偏高的天氣，午後雷雨的範圍以各地山區及中南部平地為主。週日至下週二（10日至12日）熱帶性低氣壓及其外圍雲系影響，全台各地皆有機會下雨。

颱風消息部分，今天凌晨2時原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已發展為今年第5號颱風「馬力斯」，位在鵝鑾鼻東南方900公里海面上，未來將朝琉球群島南方海面前進，對台灣天氣沒有直接影響。

第4號颱風「艾維尼」今天清晨2時位於鵝鑾鼻西方約900公里海面上，雖然未來24小時其強度有機會減弱為熱帶性低氣壓，但其雲系仍將於週日影響到台灣地區，屆時全台都有下雨的機會。

空氣品質方面，由於西半部地區清晨及夜間風速偏弱，擴散條件稍差，易有污染累積，白天起沿海地區風速增強，惟內陸山區風速仍較弱，午後紫外線增強，臭氧濃度上升。

中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 37 32 ~ 39 34 ~ 37 28 ~ 38

颱風路徑潛勢圖。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）