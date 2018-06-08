06/08 各報重點新聞一覽

美國參議院軍委會通過2019財政年度「國防授權法案」，以參院意見表示，美軍應參加如年度漢光演習之類的台灣軍演。「漢光卅四號」演習昨登場，圖為機步特遣隊M60A3戰車發射煙幕彈，圍殲入侵敵軍。（記者劉信德攝）

2018-06-08 06:16

自由時報

美參院：美軍應參加台灣軍演

美國參議院軍委會通過的二○一九財政年度「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），以參院意見表示，美軍應參加如年度漢光演習之類的適當台灣軍演；同時，美國國防部長應考慮支持派美軍醫療船赴台，做為年度「太平洋夥伴關係」任務的一環。

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電影「X分鐘看完」// 網紅谷阿莫 涉侵權起訴

在YouTube擁有逾一百四十萬名粉絲的網路紅人谷阿莫，近年以「屍速列車」、「動物方城市」等熱門電影片段搭配幽默旁白，剪輯出一系列「X分鐘看完XX電影」短片，吸引大量點閱，但也因此遭五家影視公司控告侵權；谷阿莫出庭時，主張自己是「二次創作」，屬合理使用，但台北地檢署認定他未經授權就公開傳輸，且涉及商業利益，非合理使用範圍，昨依違反著作權法起訴。

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退場第3間 高美醫專停辦

不敵少子化衝擊，又有兩間大專校院確定全面停招！高美醫護管理專科學校確定八月起停辦，所有學生將於六月底前轉學他校，亞太創意技術學院則將全面停招。教育部坦言，目前另有八校被列入轉型輔導名單，而未來十年內估計大專入學新生人數將再減少九萬多人，恐有更多大專將因招生不足面臨轉型或退場。

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蘋果日報

獨家 瑞士直擊 完整記錄 傅達仁永別了 如願安樂死 享年85歲

灰暗天空下，傅達仁在家人的攙扶下，孱弱而堅毅地步出飯店，他伸出瘦如柴枝的左手指了指天空，語氣堅決地留下一句「這仗一定要打」，毫不回頭地踏上生命的最後一段路。生命的終場哨音響起，知名前體育主播傅達仁，昨天如願結束自己的生命，享壽85歲。法醫指出傅達仁遺容安詳，遺孀鄭貽哀慟撫棺，令人動容。

《X分鐘看完XX電影》13影片無授權 谷阿莫侵權起訴

網紅谷阿莫在網路推出《X分鐘看完XX電影》系列短片暴紅，迪士尼等5家影視公司去年提告侵權，北檢約談谷阿莫時，他辯稱僅是2次創作未侵權，但北檢認定，谷阿莫未經授權使用電影片段重製13部影片，昨依涉犯《著作權法》起訴谷阿莫，最重可判刑3年。

聯合報

軍改下周闖關列首案 八百壯士準備重返立院

民進黨立法院黨團昨天送出提案，將在六月十一日至七月六日召開臨時會，處理軍人年改、公司法、空汙法和礦業法等修正草案。民進黨團總召柯建銘昨天強調，軍人年改是重中之重，最快希望在第一周完成修法。

颱風假放不放 由氣象局、縣市長視訊決定

颱風季節來臨，過去遇到颱風來襲是否停班停課，常須依賴地方首長的「神預測」，但若判斷失準，也常遭民眾抱怨。行政院長賴清德昨天特別指示交通部中央氣象局，從今年起，在颱風來襲的前一個晚上，利用視訊會議，協助地方政府面對颱風的侵襲。

中國時報

安樂踏上最後一程 傅達仁（1933~2018 ）永別了

知名前體育主播傅達仁7日在瑞士「尊嚴」（DIGNITAS）機構，喝下致命劑量的硫噴妥鈉，於當地時間上午11時執行安樂死（accompanied suicide 陪伴性自殺），享年85歲。他因受病痛所苦，在全家人的陪同，二度前往瑞士，乾兒子李恕權也飛抵瑞士道別，傅昨左胸前別著父親抗戰徽章走完生命的最後一段路，執行前，表示「這仗一定要打」。

參院版草案出爐 美國防授權法 支持美參與台軍演

美國聯邦參議院軍事委員會6日公布參議院版《2019財政年度國防授權法》草案，其中包含支持強化美台安全合作及軍事交流條文，以「意見」方式要求美軍參加漢光演習之類的台灣年度軍演；美方應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行「太平洋夥伴」任務，擴大美台人道救援合作等。對此，國防部發言人陳中吉昨天表示，感謝美國國會對我國區域和平穩定，扮演非常重要角色。