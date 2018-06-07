高雄地標八五大樓君鴻酒店推住宿優惠「買一送二」8日晚辦慈善晚會

交通部觀光局推出「住一晚送一晚」方案，高雄地標八五大樓君鴻國際酒店，今起到六月底再加碼提供住宿優惠「買一送二」。（記者張忠義攝）

2018-06-07 23:26

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄觀光旅館入住率創下7年來新低，交通部觀光局推出「住一晚送一晚」方案，高雄地標八五大樓的君鴻國際酒店，今起到六月底再加碼提供住宿優惠「買一送二」，還可免費使用健身房及游泳池等設施，讓您fun鬆一夏。

君鴻國際酒店推出住宿優惠買一送二，高空雲端美景盡收眼底，更可環賞港都無敵海景，讓遊客身心靈達到完全放鬆外，全館各餐廳推出黑鮪魚祭，中西日式料理一站式滿足老饕的味蕾，期間「鮮」定放題日黑鮪魚吃到飽，愛吃黑鮪魚的饕客不宜錯過。

君鴻酒店8日在45樓璀鑽廳舉辦慈善晚會，將募得愛心捐款捐贈給「南高雄家扶中心」、「財團法人高雄市私立慈暉關懷學園」、「財團法人高雄市私立希恩之家」三個受贈單位。

君鴻酒店推出的「鮪魚躍君鴻、三重美食饗宴」黑鮪魚祭，第一重：黑鮪魚放題日期間─「鮮」定週一至週四黑鮪魚吃到飽，週一晚餐時段77F風和里日料推出「黑鮪魚套餐」，週二午餐及晚餐時段38F悅客鐵板燒推出「和牛vs黑鮪魚雙重奏海陸套餐」，週三午餐及晚餐時段39F百匯百麗廳推出「黑鮪魚生魚片吃到飽」，週四晚餐時段38F蓬萊美食餐廳推出「黑鮪魚精選料理」。

第二重：鮪魚刀工秀表演─39F百匯柏麗廳於活動期間每週六晚間六點主廚現場示範精湛「鮪魚刀工秀」；第三重：黑鮪魚主題料理─38F悅客鐵板燒推出「極品黑鮪魚套餐」，38F蓬萊美食餐廳推出「黑鮪魚精選料理」，39F百匯柏麗廳推出「大目鮪主題料理」，39F大廳酒吧推出「鮪魚季義法料理」，77F風和里日料推出「黑鮪魚套餐」，77F潮江春推出「鮪魚季精選潮州菜」。

君鴻酒店羅秀香經理表示，各餐廳主廚以精湛廚藝將新鮮直送黑鮪魚食材，自由揮灑食材精髓，呈現中、西、日式多樣化美饌佳餚，提供精彩豐富的味覺享受。