南台灣水情吃緊！增加水庫蓄水量 清淤大作戰火力全開

2018-06-07 23:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情拉警報，水利署與水公司把握枯水期，今年斥資約2億元，高澎南6座水庫、高屏溪攔河堰擴大辦理清淤工程，目前已完成332萬立方公尺，將持續到今年底，以增加水庫蓄水量，穩定南台灣供水。

南台灣今年平均降雨量僅歷年5成，連日來澎湖、台南幾乎無雨，曾文、烏山頭水庫只剩下4％，只有高雄山區有午後雷陣雨，挹注高屏溪流量回升至每秒63噸，水利署持續引水至南化水庫，水公司每日支援5萬噸清水，供應大台南地區民生用水。

水利署、水利局趁著枯水期，斥資大約2億元，把於高雄、澎湖、台南3地水庫水位較低時機，展開清淤大作戰，其中，曾文水庫、高屏溪攔河堰1至5月原定清淤107萬立方公尺，擴大清淤目標244萬立方公尺，已清淤超量達277萬立方公尺。

曾文水庫目前淤積率39％，透過中上游河道疏通、庫區陸挖及抽泥清淤；高屏攔河堰則趁高屏溪流量低清淤，以確保取水功能正常，工程已於5月底完成，總計清淤量145萬立方公尺，將於今年汛期結束後，另外發包清淤工程。

水公司啟動高雄、澎湖、台南5座水庫清淤工程，以南化水庫清淤30萬立方公尺最多，其次是澄清湖清淤20萬立方公尺，鳳山、澎湖成功及興仁水庫合計清淤近5萬立方公尺，工程將於今年底完工。