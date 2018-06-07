文資審議期間偷拆、自燃頻傳 學者：產權方聲音長期遭忽視

擁有55年歷史的礁溪天主堂，昨天遭人趁文資審議空窗期偷拆，引起文史界憤慨。（資料照，記者張議晨攝）

2018-06-07 23:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪天主堂等建築群，民間提報爭列文化資產，但在文資審議空窗期間，昨天遭不明人士「偷拆」，引發爭議。長期關注文化資產、清華大學環境與人文學系副教授榮芳杰認為，台灣文資案產權方聲音長期被忽視，才是導致「偷拆」頻繁發生的主因。

礁溪天主堂傳出將改建為牧靈中心，民間擔憂擁有歷史意義的建築群恐一去不復反，紛紛跳出來搶救，同時啟動文資審議程序，未料，在審議空窗期間，天主堂建物遭人偷拆，引起文史工作者不滿。

榮芳杰說，台灣文資保存上，私人產權與保存方長期是對立兩方，保存方忽視產權方權力，現行法令對產權方意見表達，也做得不夠多，才會衍生出礁溪天主堂的事件。

他坦言，台灣常有保存方聲音大於產權方狀況，但沒人了解所有權人「要的是什麼」，於是產權方只能趁空窗期「偷拆」，才能得到他想要的結果，這類案例屢見不鮮，這就是雙方溝通不完全，才造成這類兩敗俱傷的局面。

榮芳杰直言，常有公民團體認為「溝通是政府的事」，但指定歷史建築如同強制徵收土地，都是國家公權力的介入結果，因此，常有產權方對政府作為不滿，而不信任政府，政府要作為提報方、產權方的橋梁，就會有阻礙。

榮芳杰：應有第三方公正單位當橋梁

榮芳杰建議，文資保存應有第三方公正客觀的單位，搭起提報人、產權方的橋橋梁，不僅幫所有權人爭取應有權利，也要回應提報人的需求。

至於通過文資審議會的決議，因現行法令未規定文化資產公告時間，衍生縣市政府消極應對，藉此拖延時間等作法。

榮芳杰也強調，刻意拖延不公告，歸根究柢還是來自產權方的壓力，只有把產權及保存方的對立解決，在兩邊找到可行的一條路，才能治本。