咖啡女神、男神在金大！ 1男3女廈門參賽稱王封后

2018-06-07 23:19

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天傳出好消息，4名同學赴中國廈門參加「咖啡男神拉花賽與咖啡女神沖煮賽」，勇奪廈門站冠軍，另兩名女同學分獲女神沖煮賽組亞軍及優勝，成績斐然，也是歷年最佳表現。

男神拉花組冠軍是金門大學食品系何政叡，3名女生則都就讀觀光系，其中，陳芳儒獲得最佳形象獎，並以作品「達文西玫瑰」拿下冠軍，李雨珊以「初戀」勇奪亞軍，林毓芬以「玫瑰女孩」為主題咖啡獲得優勝。

3名金大「女神」的老師、也是Lin+Coffee負責人胡凌雄說，咖啡女神沖煮賽首創以女性咖啡師、咖啡愛好者群體為參賽主題，前兩屆已有超過1000人參賽，選手靚麗的形象、專業的咖啡沖煮技術、富有創意的咖啡製作過程，是賽事3大亮點。

3名女大生為爭取好成績，每天反覆練習沖煮與杯測，並對創意咖啡的調製多次討論與修正，老闆胡凌雄不惜重金買下咖啡界最好的品種「巴拿馬藝妓豆」，讓學生「不輸在起跑點」。

金大觀光系主任蔡承旺說，學生將課堂所知及實務所學結合，對酒水管理的知識與技術都能有更進一步的掌握。透過課內學習、課外實作與競賽，將更有助於學生了解自己，並設定努力的目標。

獲獎學生一致感謝老師的指導，並感謝金門這塊土地，給予創作的靈感。勇奪亞軍的李雨珊，將點綴在杯緣「跳跳糖」口感，比喻初戀時的怦然心動，讓她在創意表現，增加不少分數。

金門大學4名獲獎者，接下來「男神」將在9月進入北京Café Show展會舉行的咖啡男神拉花擂台賽總決賽；3名「女神」將在11月進入海南海口的第二屆海南國際咖啡大會暨咖啡及飲品會上舉行的總決賽。