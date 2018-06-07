漁業署查訪65艘遠洋漁船 3成外籍漁工待遇不合法

漁業署人員（右）在國外港口查訪外籍漁工（左）。（漁業署提供）

2018-06-07 22:07

〔記者吳欣恬／台北報導〕國內遠洋漁船境外聘僱外籍漁工，多次傳出船主未善待漁工，遭外界批評。漁業署今天公布已查訪65艘漁船、133名外籍漁工，其中3成的外籍漁工疑似遇到積欠薪資和工時違規等不合法待遇，漁業署除協助漁工取回合法薪資，也針對船主開罰。

漁業署遠洋漁業組副組長王茂城表示，去年1月遠洋漁業3法上路，除了保障外籍漁工薪資每月450美元（約1萬3380元新台幣）外，每日最少休息10小時、每月至少休息4天，身故保險不得低於新台幣100萬元。今年也增聘外籍漁工訪查員，以及派駐在外國港口的漁業專員，今年底前預計訪查80艘漁船，訪查漁工450名，實際了解漁工的工作樣態。此外，今年也開始輔導仲介參加評鑑，若評價不優良就廢除仲介資格。

國內有1000多艘遠洋漁船，境外雇用1萬900名外籍漁工，漁業署已經訪查65艘漁船、133名船員，協助取回8340美元（約24萬7940元新台幣）的薪資、7本護照；另外外籍漁工被船主無故苛扣薪資者，也協助取回押金、保證金1596美元（約4萬7450元新台幣）。

農委會副主委陳吉仲表示，為了保障現階段外籍漁工的權益，已經宣布漁工每個月薪水不得低於450美元，如果無法確認每一位外籍漁工可以拿到合法薪資，將研議更嚴格的規範，包括要求所有的漁船和船東透過公營事業行庫發給漁工薪資，掌握每一筆有確實執行等。另外，農委會也有提供外籍漁工的申訴管道，不排除未來在每一艘船裝設衛星電話，費用由政府負擔。

陳吉仲進一步指出，民團要求境外聘僱漁工比照境內聘僱漁工，一體適用勞基法，對此，農委會已經請專家學者團體研議要適用勞基法或是立專法。在此之前，將力求依法給予外籍漁工合理待遇。