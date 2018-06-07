醫師：找到想要安樂死背後的需求，才能真正安樂

2018-06-07 23:30

〔記者吳欣恬／台北報導〕前體育主播傅達仁在台灣時間今天下午完成安樂死的執行。對此，國內癌症治療權威、癌症希望基金會董事長王正旭感嘆，安樂死並無法帶給癌症患者真正的安樂，找出患者背後真正的需求並設法解決，才能讓患者獲得真正的安樂。

王正旭指出，癌症末期的患者面臨很多困境，包括心理上治不好的念頭，生理上的疼痛、體力差以及難以自我控制等，覺得自己給家人和社會帶來負擔「不知道為什麼要活著，想趕快離開」。家人一方面捨不得患者離開，但也捨不得他受苦，心裡很掙扎。

他指出，癌症末期患者最怕就是「痛」和「苦」，安寧照護透過藥物緩解生理上的「痛」，而心理上的「苦」，就要先理解患者苦的來源，也就是精神或靈性上的不舒服，可能來自家人或個人心裡。醫療團隊想辦法協助解決，也許無法百分之百，但在有限的能力下處理到一定程度，讓病患對安樂死的需求減到最低。

王正旭直指，患者會想要安樂死，因為覺得自己造成別人負擔，「恨自己」，這是很痛苦的。但在背後，所有人都有一線希望，他相信「傅先生也有」，但又覺得這個希望很難達成，乾脆離開算了。所以醫療團隊要做的是如何讓患者保有一絲希望，透過不斷的互動和了解，請病人說出他的希望是什麼，讓他了解仍有機會去促成，可能像是聽場音樂會或跟誰相聚，或想吃但吃不下的東西等。想辦法去解決，就能讓患者對安樂死的渴望或需求減少。

王正旭說，安樂死讓癌症患者覺得好像解決了問題，但想要安樂死背後真正的意涵卻未被解決。有的人不願講，覺得講了沒用不會實現，乾脆不講，一直講要安樂死。如果患者不肯說，沒有表達真正的需求，醫療團隊也無法確認真正的心境。