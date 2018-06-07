明天高溫衝36度！颱風雲系影響 未來一週降雨機率高

明天全台各地大致上天氣穩定，白天較為悶熱。（資料照）

2018-06-07 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）天天氣情形和今天類似，上午維持多雲穩定天氣，僅東半部地區位於迎風面，全天都有零星短暫雨或雷雨。山區及中南部平地有機會出現午後雷陣雨，且有局部大雨發生的機率。各地中午高溫悶熱，尤其竹苗及嘉義以南區域出現36度以上高溫。紫外線多為過量級以上，提醒注意防曬。由於颱風「艾維尼」及另一個熱帶性低氣壓影響，未來一週台灣附近環境較不穩定，水氣多，各地容易下雨，提醒外出攜帶雨具備用。

中央氣象局預報，第4號颱風「艾維尼」今天下午2點位於鵝鑾鼻西方約980公里海面上，週六前對台灣天氣還沒有直接影響，預計從週日起全台受其雲系影響，降雨機率高。菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今明兩天有機會發展為輕度颱風「馬利斯」。未來一週台灣附近環境較不穩定，水氣多，各地容易下雨，提醒外出攜帶雨具備用。

溫度方面，明天清晨各地低溫26至27度，白天溫度呈現悶熱，北部高溫24至36度，中部高溫33至35度，南部、東部高溫則為32至34度。

天氣風險公司指出，菲律賓東方的熱帶性低氣壓有機會發展成「馬利斯」颱風，目前預測路徑將逐漸往北，對台灣沒有直接影響，不過外圍環流從今天開始，逐漸讓台灣附近的風向轉為偏東風或東北風，午後雷陣雨的型態也將有些改變，預計將逐漸以西半部到中南部為主。另外提醒，遇到午後雷電交加，務必能避就避，戶外活動務必暫停，才能減少不必要的困擾，雖然被雷擊中的機會很低，但被擊中者通常身體都會遭遇很嚴重不可逆的變化，提醒真的要注意。

紫外線方面，明日基隆、宜蘭、台中、彰化、嘉義及高雄地區紫外線過量級，其餘地區達危險級，提醒外出應注意防曬、補充水分，上午10點至下午2點最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，中部、雲嘉南為「橘色提醒」；北部、竹苗、高屏及馬祖、金門、澎湖地區則為「普通」，宜蘭、花東地區則為「良好」。