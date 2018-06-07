中正北路交流道增設北出、南進車道 預計2021年完工

中正北路交流道增設北出、南進砸匝道工程圖。（市府提供）

2018-06-07 23:00

［記者謝武雄／桃園報導］位於蘆竹區的國道一號中正北路交流道，於2013年11月通車，雖然可改善南崁交流道車流，但交流道只有北進、南出設計，頗為地方所詬病，為此交通部高速公路局（高公局）規劃增設蘆興南路北出、南進匝道以完善設計，總經費約八億元，為此，市府在當地舉行說明會，鄭長鄭文燦說，預計明年10月施工、20221年7月完工。

鄭文燦說，中正北路交流道增設北出、南進匝道，總經費7.98億元，其中用地費3.325億元，費用由高公局全額支付，預計明年完成土地取得作業於10月開始動工，高公局將負責蘆興南路上下匝道、涵洞及引道工程，市府則負責蘆興南路（中正路至南竹路二段）拓寬工程並將涵洞拓寬一併辦理，從原本寬度8至10米道路拓寬至20米計畫道路寬度，目前正在設計中。

鄭文燦表示，本計畫於2014年8月奉行政院核定先期規劃，期間市府積極與高公局協調，交通部於去年10月同意興辦事業計畫書，決定施作蘆興南路北出、南進匝道，提升中正北路交流道效益，未來捷運綠線也會經過中正北路，規劃設置G12、G13、G14等三個車站，預計今年動工，未來交通會更便捷，打造北桃園新都心。