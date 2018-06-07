恆春民謠阿嬤前進美國 彈月琴唱給世界聽

恆春半島各民謠協會齊聚，恭喜阿嬤前進美國開唱！（記者蔡宗憲攝）

2018-06-07 21:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民謠傳唱多年，許多在地長輩藝師努力傳承下，已經在當地年輕一輩埋下許多種子，最近這群阿嬤藝師在各界幫助下，即將飛到美國演出，民謠歌手嚴詠能、戴曉君及各民謠協會相當振奮，6日特別舉辦晚會，向居民分享這個喜訊。

恆春阿嬤藝師陳英、高李正姫、黃淑瑛、董月滿帶著年輕傳人趙芳秀、趙振英，以「恆春民謠進鄉團、世界通台灣」名義，7月將受美國芝加哥同鄉會邀請赴美演出，這也是正宗恆春民謠首次前進美國，期盼讓全世界知道「月琴的故鄉」。

擔任赴美領隊、恆春民謠促進會總幹事的趙振英說，除了由長期將民謠推向國際的81歲高李正姬擔任團長，年紀最大的85歲的陳英，已經是恆春民謠國寶級人物，一輩子都在推廣傳承月琴民謠，首次出國肩負唱向國際的重擔；67歲的董月滿，則是完美融合生活經驗到歌謠中的佼佼者；66的黃淑瑛則是國寶朱丁順生前最後傳人，陣容堪稱恆春民謠界一時之選。

至於團中最「幼齒」的17歲趙芳秀，則是恆春開始積極推廣民謠扎根後，全心投入的第一代年輕傳人，趙振英說，由阿嬤團帶著孫子輩的趙芳秀出國演出，有向外界介紹民謠傳承的意味，也希望更多年輕一輩接續阿嬤藝師的民謠火炬。

恆春民謠促進會理事長王明堂強調，期盼透過阿嬤藝師連結恆春民謠向世界發聲，透過自由歌唱的普世價值，牽起世界不同族群，對自我生長土地的文化經驗跟幸福記憶，並從歌曲中的故事，清楚地聽見台灣人的美感，自信地向世界去唱出台灣人的生活、文化、美學。

代表屏縣長潘孟安到場祝福的縣長室秘書張清彬說，恆春半島社區、社團、各級學校長期傳唱民謠，讓無形文化資產恆春民謠慢慢發光發熱，希望「恆春民謠進鄉團」帶著思想起、四季春、牛母伴、五空小調、平埔調等家鄉古調，感動旅美遊子想起台灣的美。

策劃這次訪美行程的歌手嚴詠能說，台灣文化的軟實力，是將台灣推向世界的推手，傳統的民謠老歌聲及月琴彈唱文化，融入民謠採集影像，豐富閱聽人對家鄉民謠的想像，芝加哥只是開始，恆春民謠將一步步向世界發聲。

資深恆春民謠藝師陳英。（記者蔡宗憲攝）

恆春年輕民謠傳人趙芳秀年僅17歲。（記者蔡宗憲攝）

即將前進美國的阿嬤民謠藝師董月滿（左起）、陳英、黃淑瑛、高李正姫。（記者蔡宗憲攝）