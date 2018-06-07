猴群「搶先採收」大嗑菜心 四季、南山好幾甲高麗菜GG了

宜蘭縣大同鄉南山村的高麗菜，慘遭獼猴蹂躪，農民損失慘重。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

2018-06-07 20:32

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉四季、南山村高冷蔬菜區，是國內最大夏季蔬菜產地，近日內就可以採收，現在卻傳出遭獼猴破壞，有好甲地菜園受害，損失慘重！

呂姓網友今天（7日）傍晚在地方臉書社團「宜蘭知識+」，以「求趕猴子的方法，農夫們的心血啊」貼文，附上位在南山村高麗菜園慘遭獼猴蹂躪的照片，請大家提供因應之道。

呂姓網友說，農民栽種的高麗菜最，最近就能收成，猴子下來挖菜心吃，農民心血付諸東流，鄉民留言說，「用沖天炮嚇唬」、「使用定時鞭炮」、「養狗，多隻一點」、「架設電網」、「找猴王溝通」、「殺雞儆猴」。

大同鄉籍宜蘭縣議員陳傑麟說，今年雨水少，獼猴可能找不到東西吃，陸續下山尋找食源，四季、南山高冷蔬菜區今年猴害比往年嚴重，他要求縣府農業處幫農民想想辦法。

宜蘭縣政府農業處說，獼猴屬於保育類動物，依照野生動物保育法規定，人們在緊急情況下可做人道處理，現階段最恰當的防治之道是驅離，或採用電圍網隔離。

受害高麗菜有好幾甲地。（圖擷取臉書社團「宜蘭知識+」）