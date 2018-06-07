回石化廠林立的家鄉林園推環保 蘇文華獲國家教育環境獎

蘇文華（左）穿梭紅樹林進行生態解說。（記者洪臣宏攝）

2018-06-07 22:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蘇文華當老師期間就投入環境及科學教育，曾獲師鐸獎，林園環保抗爭事件觸動內心，返回故鄉推動生態及環境保育，還曾遠赴巴基斯坦協助設校，退休後也不歇息，穿梭林園濕地或澄清湖當保育志工，今年獲得國家教育環境獎個人優等獎，在石化廠林立的林園別具意義。

蘇文華目前擔任林園區紅樹林保育學會總幹事、澄清湖志工大隊大隊長，同時也是環保署環境教育人員、水利署水資源講師，但大家對他最普遍的印象是解說志工，他用深入淺出的介紹，讓遊客更了解紅樹林、倒立水母、植物及鳥類生態。

蘇文華在1972年就當國小老師，因為對科學有興趣，5度參加教育部科教專案，後來陸續攻讀成大電機系、高師大環境教育研究所，40餘年都在從事環境資源調查與生態保育，並結合學校課程推廣環保生態觀念。

蘇文華說，歷經林園事件、河川污染，退休後，他返鄉與前中芸國小校長邱永昌（已退休）等夥伴成立林園區紅樹林保育學會，推動校園巡迴課程、展覽，或在澄清湖舉辦種子、木材及生態展，希望藉由教育喚醒大家對環境保護的認識，這已成為終生職志。

龍肚國小校長楊瑞霞獲得第一屆個人獎，蘇文華今年成為高雄第二人，高雄也創下歷屆最佳紀錄，高雄市舊鐵橋協會獲團體組優等，大湖社區發展協會則拿下社區組優等。