屯區國際藝術節 13場套票優惠600元

市府文化局和國立台灣交響樂團合作，將於7、8月舉辦「屯區國際藝術節」，在暑假期間帶給大家高水準的藝文演出。（記者陳建志攝）

2018-06-07 20:58

〔記者陳建志／台中報導〕國立台灣交響樂團結合市府文化局，從7月中到8月底舉辦「屯區國際藝術節」，將安排19場涵蓋音樂、舞蹈、戲劇的多元藝文活動，讓民眾欣賞到管樂、交響樂和音樂劇，其中5場為免費參觀，另外13場為售票演出，國台交表示，每場100元，若合購套票優惠只要600元，邀請家長在暑假帶著小朋友一起欣賞優質的藝文演出。

市府文化局和國立台灣交響樂團合作，將於7月13日到8月25日舉辦「屯區國際藝術節」，今天舉辦演出前記者會，現場安排銅管五重奏和極至體能舞蹈團演出，悠揚的樂聲和精彩的舞蹈表演，讓大家先睹為快。

市府文化局長王志誠表示，文化局之前舉辦花都藝術季，讓藝術下鄉，其中「文化平權」最受到民眾肯定，今年和國立台灣交響樂團合作在7、9月舉辦「屯區國際藝術節」，讓民眾欣賞到國家級樂團高水準的演出。

國立台灣交響樂團劉玄詠團長表示，國台交在霧峰已經40多年，但過去和地方較少連結，前年首度舉辦「霧峰音樂節」獲得廣大霧峰鄉親迴響，去年擴大舉辦「屯區國際藝術節」，讓大里、太平、霧峰的民眾都欣賞優質的藝文演出，吸引超過3萬名的民眾欣賞。

劉玄詠團長表示，今年繼續舉辦「屯區國際藝術節」，以管樂為主，邀請到國立台灣交響樂團、國台交管樂團、徐家駒低音管室內樂團、台北青年管樂團、桃園交響管樂團、宜蘭青年管樂團等團體，另外還有國立台灣體育運動大學舞團、極至體能舞蹈團、台灣青年舞團、青年高中舞蹈科、電影電視科等優秀團體，將分別在屯區藝文中心演藝廳、國台交霧峰演奏廳、台中軟體園區藝術廣場等地舉辦。

劉玄詠表示，其中13場為售票演出，每場100元，若合購套票優惠只要600元，將於6月13日起開始預售套票，歡迎家長暑假帶著小朋友親近藝文活動。