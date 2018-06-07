梅雨還不來！石門水庫蓄水剩3成 桃園水情也緊張了

久旱不雨，石門水庫蓄水率只剩約3成，蓄水區域的岩石已祼露一大截。（記者李容萍攝）

2018-06-07 20:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕根據水利署最新水庫蓄水率資料，石門水庫只剩約3成，水利署今天稍早宣布，桃園地區自明（8）日起調整水燈號，從原來的正常藍燈，調整為水情稍緊的綠燈，雖然暫不會對用水造成影響，但梅雨不來，水情緊張狀況可見一斑。

水利署指出，3月迄今，石門水庫降雨量不到歷年4成，經濟部次長曾文生今天下午特別邀集農委會、科技部、氣象局、水利會及相關縣市政府召開第4次工作會議，盤點全台水情及研議因應措施。

水情燈號8日起改為綠燈

水利署說，石門水庫雖已由台北自來水事業處加強調度水量，但因正值稻作抽穗大量用水期，檢討之後，為努力完成桃園地區第一期稻作供灌，會中決定桃園地區自明天起，水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊綠燈。

至於目前供水較吃緊的其他地區，水利署說，因應大雨訊息尚未明顯，台南及澎湖地區仍維持一階限水黃燈，高雄地區則維持水情稍緊綠燈，其餘地區為水情正常藍燈。

曾文生說，去年8月即提前審慎因應水情，經由每日監看水情、水庫出水總量管制、有效率農業省水灌溉、工業自主節水、跨區域供水調度等措施，陸續達成106年二期稻作順利收成、春節期間穩定供水目標。目前南部區域並已完成一期稻作供灌，準備收割；至於二期稻作用水，將依水情狀況滾動檢討供灌。

中、北部區域部分，曾文生認為，仍應持續加強灌溉管理，採取最節水方式完成一期稻作供灌；考量石門水庫供水量大，而且一期稻作仍供灌中，水情變化快速，農委會將協助桃園及石門農田水利會實施節水灌溉，以及盡量使用埤塘用水，科技部及工業局也將輔導桃園地區科學園區及工業區自主節水5％；並由台水公司確保水車載水點布設及用水大戶盤點完成、桃園市政府整備轄內抗旱水井，需要時，3日內可啟用。

曾文生重申，在各部會、地方政府及供水單位共同合作下，採取的各項應變措施已收成效，原訂5月底前穩定供水目標已達成，並預留2個月民生及產業安全水量為目標進行管控；但依照氣象局預測，6月降雨正常偏少，還是會持續監控水情變化，並滾動檢討各項因應措施，後續以6月底前不進入第三階段限水措施為目標，同時也呼籲民眾節水。