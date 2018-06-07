找頭路、看過來！台南6月連3場徵才釋700以上職缺

2018-06-07 22:58

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將於6月8日、11日、21日連辦3場「薪新向榮，希望無限」徵才活動，預計有35家以上優良廠商釋出逾700以上職缺，活動地點分別在南市安平區、東區，產業包括科技、文教、製造、餐飲、旅宿等業別，希望求職朋友把握現場媒合工作機會。

8日（週五）下午2點至4點在安平區公所4樓大禮堂，現場有大潤發-安平店、富利餐飲、意精研有限公司（茶的魔手總部）、台南大員皇冠、其美精密工業、達方電子、旭暉材料、富信大飯店-台南分公司、黑橋牌企業、瑩聯輪刷、榮美金鬱金香酒店、儒億科技、芝麻街美語、光洋應用材料、帝崗國際、日揚科技、南帝精密、福豆屋等18公司（含代徵4家），預計釋出門市人員、包裝人員、業務人員、行政辦事員、工程人員、客務部主任/副主任、婚禮企劃師、西廚廚師、客服/房務人員、機台操作員、大（小）貨車司機、工務部技術員、品管檢驗人員、堆高機操作員、CNC車床、資訊儲備幹部、電機人員、化工人員、機械維修員、技術人員、洗碗清潔、餐廳外場服務、寒假工讀人員等逾350個工作機會。

11日（週一）上午9點30分至11點30分台南老爺行旅徵才，地點在台南就業中心3樓會議室（東區衛民街19號），需求房務人員、行李接待人員計16名，可配合輪班輪休。

21日（週四）下午2點至4點在忠孝里活動中心（東區中華東路三段498號），當天預計17家徵才（含代徵4家）、釋出近400個職缺。

台南就業中心主任胡瑞娟提醒求職朋友，面試前必備功課不可少，如事先瞭解應徵公司的產品、預想自己所能為該公司創造的價值與最大優勢、試想可能會被問到的問題並準備好答案、展現優勢而不自曝其短的形象，讓面試主管留下深刻記憶，增加媒合成功機會。

徵才活動訊息請加入「台南就業中心」LINE好友（ID：@afy5309r）或撥打06-2371218分機191或192，或搜尋台灣就業通現場徵才查詢。