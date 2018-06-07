他打開乳清赫見巨大蟑螂 網友笑稱：加量不加價

有網友今天在盛裝乳清時赫然發現，竟有蟑螂躲在裡面，而且不知是否是被乳清養肥了，外型看上去比一般的蟑螂還大隻。（圖擷自PTT）

2018-06-07 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕不少想「增肌減脂」的民眾都會買高清蛋白來食用，但有網友今天在盛裝乳清時發現，竟有蟑螂躲在裡面，而且不知是否是被乳清養肥了，外型看上去比一般的蟑螂巨大，讓他崩潰直呼：「人生就像一罐乳清，你永遠不知道裡面有沒有蟑螂！」

有網友在PTT貼文說，自己今天早上要泡乳清時突然留意到，有「鬍鬚」在他的湯匙上搖擺，原PO當下還故作鎮定，想說「一定是頭髮，不要緊張」，但細看發現鬍鬚上竟有腳毛，讓他立即直呼不妙，拉出一看更讓他當場崩潰，因為那是一隻「飽滿肥美」的蟑螂，讓他直呼不知道吃了多少乳清進去，只能自我解嘲說，「蟑螂口味乳清vs.乳清口味蟑螂，今晚你選哪一道？」、「人生就像一罐乳清，你永遠不知道裡面有沒有蟑螂」。

其他網友看到也紛紛笑稱，「蛋白質，用調理機和牛奶一起打成漿喝下去，記得去頭」、「蛋白質加量不加價，不好嗎」、「你的乳清變葷食了」、「理論上應該要去頭之後，擠汁液進去打一打就好，殼會破壞口感」、「他應該是小時後就進去了~在裡面吃到長那麼大的」、「他能打開蓋子再爬進去，應該是練健力的吧」等。也有網友詢問「你還有心情拍照…」，原PO則回應稱「一生一次」。