竹縣公辦民營泳池 民怨設備故障、救生員不足

竹北市民朱健銘表示，縣立游泳館今天中午有消費者發現，現場救生員「大池一個，小池兩個」，不符合法規要求配置7人的規定。（記者廖雪茹翻攝）

2018-06-07 21:25

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府委託遠東鐵櫃經營的縣立游泳館被民眾投訴，部分設備故障卻遲未修繕，突收停車費用，救生員人數不足等；由於暑假旺季將至，憂心消費者的安全沒有保障。

今天經縣府消保官和教育處協調，獲遠東鐵櫃代表人善意回應，同意今年3月7日前購買套票者，憑票提供3小時免費停車優惠；冰水池等設備故障，因牽涉到縣府與前業者金百澤公司的資產爭議尚待處理，將協議由遠東鐵櫃代為修繕或是新購，在修復完成之前，業者允諾將加強更換清水的頻率、環境清潔及人員教育訓練，也會儘快修復男廁1號小便池。

竹縣晚泳協會等投訴，縣游泳館開館即有票價含2小時免費停車的慣例，但遠東鐵櫃接手自3月營業後，卻在消費者購買票券之後，才公告加收停車費；另泳票票價包含使用泳舘1樓的所有設備，但冷水池等設備故障，無法使用全套三温暖設備，還有男廁1號便池堵塞，2間蒸汽室未全開等。

陳情民眾還說，法規要求縣游泳館配置7名救生員，但常見泳館的救生員未足額，有的還低頭滑手機，未巡視場館。市民朱健銘表示，今午有消費者發現救生員「大池一個，小池兩個」，明顯於法不合。

遠東鐵櫃表示，該公司救生員正職8人，工讀16人，輪班足夠；「現場始終維持6人」，可能因為用餐或休息等，而未在固定位置。

教育處體健科表示，5日曾聯合突擊檢查，發現現場救生員為6人，確實少1人，8日將發文要求1週內補足缺額。按現行契約，如業者未在期限內改善完成，可按日連罰2000元。未來除要求業者提報每月救生員值班表，也將不定期查核。

體健科說，冷水池等設備故障，若協議由遠東鐵櫃先行代為修繕，日後會從前業者的屢約保障金中扣除；若設備無法修繕，則由遠東鐵櫃投資新購，但行政程序恐較為冗長。