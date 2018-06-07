謝光忠募小提琴教弱勢學生 國際蘭馨前總監捐25把小提琴

國際蘭馨前總監陳賴美鈴捐25把小提琴給弱勢學生（記者葉永騫攝）

2018-06-07 22:07

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市生命豐盛教會牧師謝光忠為了教導弱勢學生學習音樂，對外募集小提琴，國際蘭韾交流協會前總監陳賴美鈴一口氣捐出25把小提琴，讓弱勢學生都能快樂學琴。

學音樂的孩子不會變壞，但是學音樂不但得購買樂器，還要有老師教學，往往不是弱勢家庭能夠負擔，因而讓許多對音樂有興趣的孩子被阻斷了學習機會，長期扶助弱勢家庭孩子的屏東市生命豐盛教會牧師謝光忠為了弱勢孩子有學習小提琴的機會，對外募集小提琴，國際蘭馨交流協會前總監陳賴美鈴透過友人幫忙一口氣就捐出25把的小提琴，讓謝光忠成立小提琴班，讓弱勢學生有機會接觸到小堤琴，感受音樂之美。

謝光忠表示，照顧這些弱勢學生最重要的是品格的教育，其次為學業和其他的藝術課程，為了讓孩子能夠透過音樂陶冶心性、學會情緒管理，課輔班早就成立太鼓班，讓孩子能夠發洩精力，而太鼓班較為熱情，所以需要成立較溫柔的小提琴班，供孩子選擇學習的機會，老師則由妻子江淑華來免費教學，每週練習2~3次，並且從中選出種子學生，慢慢擴大同學之間相互學習，而現在提供12個名額給課輔班以外的學生來學習，上課時間為星期六的上午，對象以弱勢家庭優先錄取。