8旬翁重拾球棒 不老聯盟15隊打出活力

宋守四（87歲）打擊爆發力不輸年輕人。（記者黃旭磊攝）

2018-06-07 21:46

［記者黃旭磊／高雄報導］8旬翁參與不老棒球聯盟，對戰體力不輸年輕人。

不老棒球聯盟由弘道老人福利基金會協助組成，現有15支球隊共287名長輩球員，平均年齡68歲，今天（7日）於高雄市舉行南區例賽，由高雄市幸福後庄棒球隊與屏東縣大社穿山甲隊比賽6局，正修科技大學青年服務志工團服務選手，高雄市社會局長姚雨靜到場為選手打氣。

豔陽炙熱，伯伯們揮汗打擊、守備，展現體力與意志力。球隊中最高齡馬春生（88歲）說，小時候歷經日本時代，打棒球幾乎不可能，曾用木棒打小石塊，現在終於碰到真正棒球，每天期待與隊友練球，並與各縣市進行友誼賽。

宋守四（87歲）打擊優異，他說，從日本時代就喜歡棒球，上了年紀還能在正式球場比賽，全身細胞都活起來，聽到組隊馬上舉手贊成。

大社穿山甲隊由屏東-禮納里居民組成，2014年成立，隊長巴進達發現部落老人因八八風災從山上搬遷至永久屋部落，對生活失去熱情，在部落招募球員與志工，讓長輩們透過運動聯誼、鍛鍊體力。

幸福後庄棒球隊由大寮區後庄社區民眾組成，球員均齡65歲。隊長黃三燕（74歲）說，少年時半夜起床看紅葉少棒，欽佩小球員英姿，沒想到過了花甲之年，也能站上球場維持健康。