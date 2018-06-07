好想再見一面！癌末翁急尋失聯50年3好友 「請幫我圓夢」

黃富吉住在安寧病床，希望醫護人員幫他找失聯50年好友。（記者方志賢攝）

2018-06-07 19:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市73歲貨運司機黃富吉肺癌末期，住進高雄榮總安寧病房，他思念失聯50年的3名好友，一人是服兵役的同袍，另兩人則是年少在合板公司的同事，感念好友們當年照顧恩情及友誼，希望在生命即將消失前，能和好友再見一面！

癌末的黃富吉上個月底住進安寧病房，癌細胞已侵犯全身，病到無法下床，他多次希望醫護人員幫他找失聯好友，醫院今天（7日）在安寧病房開記者會，希望幫他圓夢。

當兵同梯吳俊明 伸援照顧至今感念

黃富吉躺臥在病床上，憶起年少時3名好友，頻頻拭淚，他說，20歲時到台南新兵訓練中心，結識同梯的吳俊明，兩人一起接受新兵訓練後，又隨部隊到金門服役，期間深受吳俊明照顧，儘管過了50年，感念之情，點滴在心頭。

黃富吉說，50年前兩岸軍事緊張，在金門戰地服役，精神及體力均承受巨大壓力，他生性木訥，反應也慢，常被老兵欺負，所幸同梯的吳俊明適時伸出援手，幫助他度過情緒低潮。

黃富吉回憶，當年休假從金門搭乘軍艦返台，航程中遇到巨浪，驚濤駭浪，他暈船吐到不行，兩腳發軟，站都站不穩。下船後，住屏東東港的吳俊明還特地陪他回潮州老家，讓他感激不已。

蔡川頭、林文彬 合板公司麻吉同事

另外，當年住高雄阿蓮的蔡川頭及台南善化的林文彬，則是黃富吉服役前在合板公司的同事，他說，因為年齡相仿，無所不談，3人成為莫逆之交。

黃富吉說，從金門退伍，他與這名好友3還有聯絡，後來因工作、結婚生子等，才失去聯繫，如今希望能在人生最後階段，能夠有機會找到3名好友。

黃富吉的妻子也說，先生很思念當年照顧他的好友，家人也希望他完成心願，若3名好友或其家人得知訊息，請高榮安寧病房聯絡，電話（07）3422121轉8105。