百名住戶困20年 集集要打通市區無尾巷

集集鎮民生路五巷（遠處）緊鄰市區道路，卻因無尾巷無法貫通，民眾外出若不想繞路，只能克難沿著小徑進出。（記者劉濱銓攝）

2018-06-07 19:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮永昌里民生路5巷約30戶居民，緊鄰市區主要道路民生路，惟街道內住了百餘人，巷弄卻是條無尾巷，車輛進出礙於路幅，離開只能原車倒退，而沿路還有60戶因無尾巷，進出社區必須多繞幾個彎，交通問題困擾居民20多年，公所為改善交通瓶頸，並確保消防救災車輛進出順暢，研擬打通無尾巷，為居民找出路。

集集鎮公所表示，當地社區出入口只留有1條通道，明明社區尾端與市區道路民生路相距不到10公尺，但車輛進出卻礙於路幅無法迴轉，相當不便，而居民也只能克難在一旁建地勉強闢出一條小徑，才能就近倒垃圾或暫時離開，雖然社區對於無尾巷已經習慣，但考量消防救災，若危難之時人車無法順利進出，恐影響黃金救援時機。

今則邀集無尾巷末端土地的地主協調，討論土地協議價購事宜，盼能取得同意，除有助當地發展，也能讓困擾居民多時的道路問題獲得解決。

與會的地主表示，無尾巷造成社區長年不便，樂見公所主導改善，若協議價購進行順利，也會配合辦理，讓地主與居民能共創雙贏。

公所則說，經與地主初步討論，皆已同意土地朝價購方向協商，後續則會向中央提報爭取經費，改善生活圈道路系統，提升交通便利性。