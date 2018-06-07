健保醫療影像上雲端 民眾轉診省錢又有保障

2018-06-07 22:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有圖有真相！健保醫療資訊雲端查詢系統新利器，建置醫療檢查影像調閱共享，患者斷層掃描、核磁共振、X光、超音波、鏡檢等5大類影像全都在健保雲端看得到，因此到診所看診，不必再奔波拷貝光碟、病摘，醫師也能立刻掌握病情，持續給予治療，就醫更安心、便利。

73歲的陳阿伯今年手麻到大醫院做核磁共振檢查，診斷不需手術，加上年邁行動不便，轉診到離家近的后里診所，和康神經科診所醫師董一鋒透過健保雲端系統調閱到檢查影像報告和病歷摘要，立刻馬上掌握病情，持續給予治療和復健，現在病況也大有改善。

66歲的賴姓婦人長年有高血壓、心律不整和氣喘，先在台中榮總救治，病情穩定轉到診所持續治療，有問題或需定期檢查再轉診到中榮，醫師曾崇芳說，透過健保雲端系統，院所一起掌握患者病情，病人等於有雙主治醫師，就醫有雙重保障。

健保署中區業務成天成果發表，中彰投104家醫院和2千2百家診所配合上傳醫療影像，醫轉診比率及診所回轉率都提升。組長方志琳指出，健保雲端系統除了可查詢病人就醫、用藥、復健、手術、牙科處置、過敏藥物紀錄、出院病歷摘要及檢驗報告，去年12月再建置醫療影像資料庫，總共提供11項醫療資訊，醫院或診所醫師能即時線上查詢病人最近跨院醫療紀錄，醫病都很方便。

方志琳說，民眾在大醫院做的檢查，不管是轉到其他醫院或到診所就醫時，醫師都能調閱，再加上原有就醫資訊，非常完整，不用重覆做檢查和拷貝影像，減少重覆檢查風險且省時省錢，醫療服務和給藥不打折，有助「醫療分級、雙向轉診」目標預計每年增加2%的轉診率。

台中榮總院長許惠恒說，對於輕症或是治療後病情穩定的患者，協助轉診到離家近並與院方合作的院所，成功率已增加，醫師有更多心力處理急重症病人，心臟外科主任蔡鴻文也說，轉診後也能透過系統追蹤病人安全，患者有保障。