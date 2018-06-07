王浩宇：私幼調漲學費 讓補助打折扣

市議員王浩宇質疑私幼學費漲價，讓補助美意打折扣，圖中所示幼兒上課照片與新聞內容無關。（記者謝武雄攝）

2018-06-07 21:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員王浩宇在臉書爆料，最近接到很多家長陳情，很多私立幼兒園從下學期要調漲學費及月費，這是衝著市府補助政策而來，讓市長鄭文燦美意大打折扣；教育局長高安邦，私幼調漲學費必須通過審查，全市376家私幼有64提出申請，約有44家通過審核，平均調幅在2％左右。

王浩宇表示，中央對幼兒園補貼政策，是年滿5足歲就讀公幼大班免學費，私幼則是每學期1萬5千元，桃園則從今年起將補助提前1歲，也就是4足歲就讀中班就有補助，這是全國的創舉，卻因為私幼漲價大打折扣。

對此，高安邦解釋，今年共有64家私幼提出漲價申請，主要是考量人員薪資調整、提升餐點品質等兩項因素，甚至有10多年都未調整學雜費，較平均收費少1萬元者，最後44園下修後通過，20園不通過，平均調幅為2%。

目前桃園市公幼共有202園、招生人數1萬3853人，私幼376園、招收人數5萬3151人，公幼占總園數34.9%，佔招收人數占20.7%；市府預估到109學年，公共化幼兒園（含公立、非營利幼兒園）共計增加163班、4679人，使得公共化幼兒園招生人數可達1萬8532人，較現有招生人數增加32.77%。