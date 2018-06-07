花之鼓文史工作室 盼帶動偏鄉文創

花之鼓文史工作室揭牌成立，盼帶動偏鄉文創。（記者廖淑玲攝）

2018-06-07 21:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕褒忠鄉第一個民間成立的花之鼓文史工作室，昨天熱鬧揭牌，創辦人蔡綉真從褒忠國小的志工一躍成為文創的領頭羊，盼能帶動地方文創產業發展，帶領偏鄉文創走出自己的路。

在孩子口中被暱稱「綉真姑」的蔡綉真，原本是褒忠國小志工媽媽，一開始協助學校創作「秘密隧道」、「大家都是一家子」繪本，開啓孩子的閲讀風氣。

因為從繪本創作中，蔡綉真發現褒忠在地花鼓文化的迷人，於是開始結合紙黏土等材料、利用捏麵人的創作手法，教導學生創作各種類型的「花鼓娃娃」，將傳統文化注入新生命。

為了讓大家看到褒忠花鼓文化的「內在美」，蔡綉真結合前褒忠國小校長的土庫國小校長關勝周及地方各界熱心人士協助，成立花之鼓文史工作室，昨天熱鬧揭牌，雲林縣政府祕書長黃玉霜也到場祝福。

蔡綉真說，她最喜歡孩子的笑容，希望孩子有空能到工作室來，學習與體驗花鼓之美，希望將褒忠花鼓進行新的包裝，讓大家看到跳花鼓時的熱情有勁，也能欣賞到靜態之美。

長期大力推動褒忠花鼓文化的關勝周說，褒忠國小在「綉真姑」陶冶下，培養出小朋友喜歡聽故事、會說故事、提昇說唱藝術能力及主動閲讀的好習慣，還曾榮獲閲讀磬石獎，蔡綉真功不可沒。