澎湖救難協會年度複訓 配合世界海洋日清除海底覆網

澎湖海洋廢棄物垃圾問題嚴重，救難協會不到2小時就清出10餘袋垃圾。（澎湖縣消防局提供）

2018-06-07 22:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擔任澎湖海域救難急先鋒的「澎湖縣救難協會」，今日起舉行一連2日年度複訓工作，並配合6月8日「世界海洋日」活動，規劃海底覆網及垃圾清理活動，積極維護海洋生態永續發展，還給海洋生物一個舒適的家。

「澎湖縣救難協會」為登錄合格之專業水域救難團體，平日主要協助水域事故救援任務，目前成員約有50餘人，其中取得國際潛水救援專業證照，並經審核登錄合格人員計有30名。日前西嶼夜照未歸溺水婦人，就是成員駕駛「澎泰號」救難艇前往虎井海域，下水將遺體帶至海巡艇交海巡人員處理。

由於水火無情，救難協會每年度都針對轄內易生事故海域及災害潛伏危機進行評估分析，主動規劃辦理「複訓」及「專業訓練」工作。複訓工作由消防局輔導規劃，內容除基本的救災裝備器材保養維護與水域救生技能複習測驗外，此次訓練特將海洋環境維護及永續漁業資源納入課程項目，運用已具備之潛水技能與裝備，結合海底垃圾及覆網清理工作。

今日訓練由成員搭乘「澎泰號」救難艇，前往西嶼內垵南及馬公案山碼頭附近海域，進行海底垃圾及覆網清理。當地因海飄及海流因素，在海底消波塊附近，垃圾與廢棄網具覆蓋淤積嚴重，參訓人員在2小時內即清理出10餘袋垃圾與廢棄漁網，為維護海洋生態盡份大海子民的心力。