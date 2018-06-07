萬安41號演習全民防空演練 人車疏散避難迅速確實

馬公幼稚園地下室設置避難所，讓小朋友學習備戰觀念。（記者劉禹慶攝）

2018-06-07 21:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日舉行萬安41號演習，實施30分鐘「防空疏散」演練，過程中車道淨空，人車疏散迅速，演習順利圓滿完成，以往出現遊客不諳規定大剌剌逛街情況，今年也不復見，整體而言秩序相當良好。

今年演習狀況以模擬澎湖地區遭受敵軍飛彈、戰機等襲擊，由聯合空中作戰中心發佈防情狀況，演習展開前，縣長陳光復分別在縣府第3會議室、民防管制中心聽取簡報，並在警報施放後，由副總裁官國防部全民防衛動員室專門委員何陽徵、澎防部指揮官黃金財、警察局長賈樂吉、民政處長許啟川、澎湖縣後備指揮部指揮官劉東奇上校等人陪同前往中正國小地下停車場、海悅飯店，及馬幼幼兒園視察演習狀況。

沿途人車疏散迅速落實，商家電燈門窗關閉，平時車水馬龍的街道，頓時一片寂靜，30分鐘的演習過程秩序良好，民眾配合度高，演練過程順利。一般評價比去年高，去年澎湖還實施漢光演習，不少軍事迷湧入澎湖，同時今日花火節移師白沙舉行，有效分散市區遊客，也是演習中少見凸槌遊客的主因。

縣長陳光復於檢討會議時表示，演習主要目的在於防範未然，各單位及民眾必須於平時落實防範措施，並保持緊急應變的態度，多一分準備，減少一分損害，當戰爭或天災發生時才可保障民眾生命財產安全。副總裁官何陽徵對演習成果表示高度肯定，也代表統裁部頒發加菜金，嘉勉所有參演人員的辛勞與傑出表現。