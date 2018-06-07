外勞宿舍是否合格？ 勞部擬定70家名單稽查

2018-06-07 18:02

〔記者李雅雯／台北報導〕矽卡、敬鵬大火相繼奪走8外勞生命，「工廠宿舍分離」陳舊問題再浮現。勞動部勞動力發展署今天宣布，已經擬定70家事業單位名單，預計將在2個月內偕同消防、建管等相關人員前往現場查察；根據了解，其中不乏上市櫃公司。

移工團體持續聲援外勞生活宿舍環境不佳、廠住未分離潛藏安全風險等問題，力促政府相關單位致力督促事業單位和力求改善。勞動部長許銘春今天主持「全國勞工行政首長聯繫會報」，也力求地方政府勞政機關配合外勞宿舍專案檢查。

勞動部勞動力發展署長黃秋桂表示，勞動部和消防安全、建築安全主政單位將舉行聯合專案檢查，預定在明（8日）天專案檢查會議後進行，將針對符合「聘僱30人以上外籍勞工雇主」、「工廠和宿舍同地址」、「1955申訴專線有申訴紀錄」等三要件的事業單位進行現場外勞宿舍查察，將以「外國人生活管理計畫書」內容作為合格與否判斷標準，現場亦將由消防安全、建築安全相關人員各發揮專業，提出問題作為後續檢討根據。

黃秋桂指出，根據現行法規，雇主違反外勞生活照顧規定時，地方政府可以通知事業單位和限期改善，若再未改善可處罰；然現在確實有災禍就在空窗發生的狀況，將研擬修改相關辦法，針對未善盡外勞管理照顧責任造成外勞死亡或喪失部分或全部能力等違法情節重大樣態的雇主，直接處罰以落實督促。