傅達仁非安樂死而是「接受幫助死亡」 政大學者提三大錯誤

2018-06-07 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人86歲傅達仁，不堪胰臟癌折磨，決定前往瑞士尊嚴（DIGNITAS）機構申請安樂死，同時也換起國人對於「善終」的議題。但有政大法律系副教授劉宏恩提出，傅達仁是去接受幫助死亡，並非如他所說的「安樂死」，及其他國內外媒體報導中容易出現的錯誤。

劉宏恩今（7）日於個人臉書貼文 ，他教導關於「臨終死亡的倫理與法律議題」的課程時，整理文獻中發現國內外報導容易出現的三大錯誤：一、瑞士有安樂死法（幫助死亡法）。二、世界上目前只有荷蘭、比利時、盧森堡、瑞士、加拿大、美國部份州的幫助死亡合法化。三、美國有六個州和華盛頓特區的醫師幫助死亡合法化。

對此，劉宏恩指出，瑞士沒有設立幫助死亡的專法，及安樂死法。至於瑞士幫助「善終」的民間機構蓬勃發展，因為瑞士的刑法不處罰「非自私動機的幫助自殺」，所以無論是醫師還是一般民眾，幫助自殺都有可能無罪。

第二點，劉宏恩指出，幫助死亡合法化的國家，其實還有南美的哥倫比亞，且該國允許醫師親自替病人注射藥物。此外，澳洲的維多利亞州也於去年通過幫助死亡法，將於2019年實施。

第三點，劉宏恩表示，報導經常漏掉美國夏威夷州。今年4月該州也通過立法，允許醫師幫助死亡合法化。其餘六個州為奧勒岡、佛蒙特、華盛頓、蒙大拿和新墨西哥。

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