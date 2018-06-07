「保9計畫」啟動 永安、富岡、大坡、仁美國中躲過減班

2018-06-07 18:40

〔記者許倬勛／桃園報導〕少子化現象延燒到國中，位處偏鄉的永安、富岡、大坡、仁美4所國中，今年面臨招生不足，桃園市教育局原本計畫今年這4校縮減班級數，4校聯合陳情，反應減班恐讓教師「三頭六臂」，身兼教職與2個以上的行政職，憂心教學品質驟降，教育局評估後，簽核可打破編班建置，不受30人一班限制，仍然保有每個年級3個班，全校能有9個班的規模。

不受30人一班限制 未來3年都能有9班

受少子化影響，楊梅區富岡國中及仁美國中，107學年度全校人數掉到221人、249人，新屋區的大坡國中及永安國中更是銳減，僅有152人、131人，大坡、永安今年的招生人數甚至未滿50人。因此，教育局決定將永安、大坡、富岡、仁美4校列入「保9計畫」，讓4校在未來3年，全校每年級都能維持3個班。

國中是分科教學，依照教育部規定，每位老師每週須上滿16至18小時，楊梅區仁美國中校長吳享鴻說，如果全校班級數不足9班，就無法聘足各科教師，還必須跨科兼代，但偏鄉師資本來就不足，如果真的減班，每位老師得兼任2到3個處室的行政職，學生受教權益恐受影響。

根據教育部國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則，全校班級數有9班時，編制教師人數為20人，人力配置為導師9人、專任1人、行政10人（處室包含，教務處、訓導處、輔導室、總務處），其中主任4人、組長6人；全校班級數6班時，編制教師數則降為13人，導師6人、行政7人，其中擔任組長的教師至少得兼2組長職，最多4項職務。

教育局中等教育科長蔡聖賢說，沒有班級數，就沒有教師員額，保9計畫是確定班級數，這樣才能讓分領域教學的偏鄉國中聘到具有專長的師資。