清大啟動STEAM學校 跨科學教材導入各階教育

清大宣布啟動STEAM學校，推動跨科學創藝課程，如設計氣壓火箭讓學童試射。 （清大提供）

2018-06-07 17:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學今天啟動STEAM學校，將科學、科技、工程、藝術與數學等結合，把跨科整合的創新教材導入中部地區的幼兒園、國中小及高中等，學習解決真實世界問題的能力，連宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮也挺身支持。

清大校長賀陳弘表示，STEAM是指跨域整合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics）等，而清大以科學、工程見長，日前跟新竹教育大學合併後，增加教育、藝術學院，決定發展STEAM教育，提升12年國教師資，讓學生在正常時數中，有均等機會獲高品質跨域教育。

清華大學竹師教育學院副院長王子華表示，清華STEAM學校是虛擬的學校概念，教學活動強調探究、設計思考與動手實作，目前新竹縣已有23所國中小加入推動行列，包括六家國小、博愛國中等，新竹市與苗栗縣也已著手簽約，未來將有更多幼兒園與中小學參與。

宏碁公司創辦人暨榮譽董事長施振榮也支持並與清大合作，共同推動清大STEAM學校，他表示：「教育使人們擁有知識進而獲得機會，而科技是教育的利器，能夠加速資訊取得，也加深與世界的連結。」