小心防蚊叮！台南出現今年首例日本腦炎

南市衛生局人員在歸仁區養豬場設捕蚊燈誘捕日本腦炎病媒蚊。（南市衛生局提供）

2018-06-07 17:30

〔記者王俊忠／台南報導〕繼高雄市、嘉義縣及屏東縣，台南市也出現今年首例日本腦炎確定病例，個案59歲、住在台南市歸仁區，於5月21日出現高燒、倦怠等症狀，5月27日因意識不清轉入南市新樓醫院加護病房，6月6日經衛福部疾病管制署綜合研判結果為日本腦炎。

南市衛生局調查，個案平日活動地點以住家附近為主，住家對面為水稻田，鄰近地區有豬舍，研判感染地可能為居住地附近，衛生局已前往高風險環境周邊懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊，並加強對附近民眾衛教宣導，同時提供居住在歸仁區1968年前出生、尚未接種日本腦炎疫苗的民眾免費接種疫苗1劑。

疾管署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，而豬為病毒的主要增幅宿主。

日本腦炎者可能會出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能導致死亡，致死率達20-30％，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症，日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效預防方法。

南市衛生局長陳怡表示，我國自1968年起，新生兒已全面施打日本腦炎疫苗，而在1968年以前出生的人多半沒有接種過疫苗，建議歸仁區1968年前出生的民眾儘快到轄區衛生所免費接種，提升自身保護力。

衛生局提醒，預防日本腦炎個人防護措施很重要，儘量避免在病媒蚊活動高峰期，即黃昏及黎明時分於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；在戶外活動應穿淺色長袖衣褲，避免遭蚊子叮咬，或使用衛福部核可的防蚊藥劑，家中門窗須安裝紗門紗窗，睡覺時使用蚊帳。