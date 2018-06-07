台北市MICE獎勵旅遊申請案暴增 中資企業也在列

2018-06-07 18:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市觀光傳播局統計2017年TAIPEI MICE國際會議、展覽及獎勵旅遊贊助的資料，其中，申請獎勵旅遊來台補助共有48件，相較前一年，成長近5倍，今年至5月底為止也有28件申請，包括亞培藥廠、中國北京愛奇藝科技有限公司、勝利體育泰國經銷商等知名公司的獎勵旅遊，都來台北舉辦。為推吸引國際會展及旅遊團，觀傳局今年參加經濟部主辦的會展產業海外推廣活動，將前往韓國、日本吸引當地業者來台。

觀傳局指出，根據國際會議協會（ICCA）公布的2017年全球協會型國際會議場次及排名，台北市以符合ICCA認列標準的76場國際會議，於全球城市排行名列第26名，而亞洲地區則是名列第7名。今年南港展覽二館將完工落成，預計將會有更多國際會議在北市舉辦，帶入更多國際客源及觀光商機。

經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會於6月3日至9日辦理「推動台灣會展產業發展計畫─會展產業整體計畫」海外推廣活動，首場東北亞推廣會於韓國首爾、日本福岡與大阪舉行，觀傳局表示，此行北市主要向業者推介適合日、韓會展暨獎勵旅遊旅客的觀光資訊，例如具有歷史文化及文創主題旅遊行程、台北雙層觀光巴士及北北基好玩卡，近期最火熱「台北米其林指南」也是推介重點。

觀傳局還備有韓國、日本觀光客最愛的伴手禮「鳳梨酥」、「牛軋糖」給現場業者品嚐，以及台北米其林餐廳的伴手禮及雙層觀光巴士票券所組合的禮品，贈送給與會業者，得獎業者也開心地說，期望能盡快來台北旅遊，飽嚐美食。

  • 韓國、日本獎勵旅遊業者對於台北市會展暨獎勵旅遊補助及各式交通票券展現高關注度。（台北市觀光傳播局提供）

    韓國、日本獎勵旅遊業者對於台北市會展暨獎勵旅遊補助及各式交通票券展現高關注度。（台北市觀光傳播局提供）

  • 韓國、日本獎勵旅遊業者對於台北市會展暨獎勵旅遊補助，有高關注度。（台北市觀光傳播局提供）

    韓國、日本獎勵旅遊業者對於台北市會展暨獎勵旅遊補助，有高關注度。（台北市觀光傳播局提供）

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