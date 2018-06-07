台北市MICE獎勵旅遊申請案暴增 中資企業也在列

2018-06-07 18:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市觀光傳播局統計2017年TAIPEI MICE國際會議、展覽及獎勵旅遊贊助的資料，其中，申請獎勵旅遊來台補助共有48件，相較前一年，成長近5倍，今年至5月底為止也有28件申請，包括亞培藥廠、中國北京愛奇藝科技有限公司、勝利體育泰國經銷商等知名公司的獎勵旅遊，都來台北舉辦。為推吸引國際會展及旅遊團，觀傳局今年參加經濟部主辦的會展產業海外推廣活動，將前往韓國、日本吸引當地業者來台。

觀傳局指出，根據國際會議協會（ICCA）公布的2017年全球協會型國際會議場次及排名，台北市以符合ICCA認列標準的76場國際會議，於全球城市排行名列第26名，而亞洲地區則是名列第7名。今年南港展覽二館將完工落成，預計將會有更多國際會議在北市舉辦，帶入更多國際客源及觀光商機。

經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會於6月3日至9日辦理「推動台灣會展產業發展計畫─會展產業整體計畫」海外推廣活動，首場東北亞推廣會於韓國首爾、日本福岡與大阪舉行，觀傳局表示，此行北市主要向業者推介適合日、韓會展暨獎勵旅遊旅客的觀光資訊，例如具有歷史文化及文創主題旅遊行程、台北雙層觀光巴士及北北基好玩卡，近期最火熱「台北米其林指南」也是推介重點。

觀傳局還備有韓國、日本觀光客最愛的伴手禮「鳳梨酥」、「牛軋糖」給現場業者品嚐，以及台北米其林餐廳的伴手禮及雙層觀光巴士票券所組合的禮品，贈送給與會業者，得獎業者也開心地說，期望能盡快來台北旅遊，飽嚐美食。