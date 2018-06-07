師生儲金走入歷史 中華郵政：持續培養學生儲蓄美德

〔記者陳宜加／台北報導〕實施40多年的中小學師生儲金簿制度，即將於今年7月1日走入歷史。中華郵政今天強調，師生儲金將轉換一般存簿儲金，仍持續培養學生儲蓄美德。
中華郵政將於今年7月1日起輔導學校師生儲金轉換為一般存簿儲金，各地郵局將主動舉辦說明會、辦理配套措施，以協助學生、孩童，學生權益不受影響。
各地郵局將辦理活動邀請學生、家長與老師一同參與，輔導學生開立一般存簿儲金帳戶，將安排車輛載送至郵局辦理開戶，並藉由生活教育宣導儲蓄的重要性，以期培養學生儲蓄美德，將儲蓄觀念向下紮根。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者陳宜加／台北報導〕實施40多年的中小學師生儲金簿制度，即將於今年7月1日走入歷史。中華郵政今天強調，師生儲金將轉換一般存簿儲金，仍持續培養學生儲蓄美德。
中華郵政將於今年7月1日起輔導學校師生儲金轉換為一般存簿儲金，各地郵局將主動舉辦說明會、辦理配套措施，以協助學生、孩童，學生權益不受影響。
各地郵局將辦理活動邀請學生、家長與老師一同參與，輔導學生開立一般存簿儲金帳戶，將安排車輛載送至郵局辦理開戶，並藉由生活教育宣導儲蓄的重要性，以期培養學生儲蓄美德，將儲蓄觀念向下紮根。