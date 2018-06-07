里長打造愛心物資平台 麵包照顧弱勢家庭

楊淑惠（右2）說，透過志工將麵包打包成箱，再發送給國中、國小弱勢學生當課後點心，並提供給弱勢家庭，有時對獨居長輩或弱勢家庭來說，愛心麵包，是精神上的一大支柱。（記者邱書昱攝）

2018-06-07 20:00

〔記者邱書昱／新北報導〕提供愛心麵包幫助弱勢家庭、兒童！新北市樹林區金寮里長楊淑惠與里內熱心人士、量販店及學校組成的「愛心物資分享平台」，秉持「資源不浪費，愛心不打烊」的精神，將物資回饋幫助里內弱勢民眾。

從去年4月開始與量販店合作，楊淑惠表示，業者標榜「麵包不過夜」原則，麵包沒有在當日售出，賣場一律銷毀以維持品質。為了達到減少浪費和提高食品安全，透過志工將麵包打包成箱，再發送給國中、國小弱勢學生當課後點心，並提供給弱勢家庭。

楊淑惠說，最高紀錄一天就發送300多個麵包，至今已發送超過8萬個麵包，她認為，有時對一些孤苦無依的老人或弱勢家庭來說，這些愛心麵包，是他們精神上的一大支柱。

除了接受各界物資，也向賣場以最優惠的價格購買物資，定期舉辦義賣供民眾以低於市價購買，每次義賣所得不僅全作為購買愛心物資的財源，楊淑惠更帶領志工發送至弱勢家庭，以掌握弱勢家庭狀況適時提供援助。

此外，今年春節前夕里內更與量販店合作，募集280套年菜分送給弱勢家庭與獨居老人，讓無數家庭感受社會溫暖，希望藉由義賣活動喚起里民的愛心，投入捐款、捐物資行動並拋磚引玉，傳遞更多溫暖至社會角落。