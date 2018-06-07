大安媽祖園區沒媽祖？ 中市府：議會同意就建

大安媽祖園區主體建築已完工，卻只有基座、沒媽祖雕像。（記者黃鐘山攝）

2018-06-07 17:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中大安媽祖文化園區只規劃基座，沒有媽祖雕像，市議員吳敏濟今天質詢時，呼籲從移民歷史文化及觀光角度看待此事，要求市府興建望海媽祖雕像，完成觀光建設的最後一塊拼圖。市府回應，議會同意雕像預算，市府會進行建設。

「大安媽祖文化園區」興建案一波多折，市議會上屆通過6億元基座預算，因不同宗教界反對政府為特定宗教信仰建造雕像，又附帶決議不能以公務預算打造媽祖雕像，前市府以民間募款方式打造雕像，但募款到期未順利達標，才形成有基座卻無雕像的窘境。

吳敏濟說，市府打造海線雙星，朝向「北大安、南高美」發展，大安的觀光元素包括濱海樂園、砂雕音樂季、衝浪活動、跨越北汕溪的景觀橋、龜殼生態公園、紅樹林、砂雕美術館及媽祖文化園區，用濱海自行車道串連起觀光動線，內容豐富深具觀光潛力。

他又說，大安的觀光發展元素都在穩步進行，大安媽祖園區基座去年也已完工，但居民引頸期盼的望海媽祖雕像卻還沒有著落，地方希望市府編列預算興建，他呼籲各界從移民歷史文化及觀光角度看待望海媽祖雕像，完成觀光建設的最後一塊拼圖。

建設局長黃玉霖答詢說，地方希望由政府編預算興建媽祖藝術雕像，市府樂觀其成，但之前議會決議不能這麼做，市府將加強與議會溝通協調，如達成共識，將與觀光旅遊局合作，進行雕像建設計畫。

黃玉霖表示，大安媽祖園區主體建築已完工，正進行驗收，觀光旅遊局並正辦理委外經營規劃；而園區景觀工程也正辦理細部設計，預定明年初動工。