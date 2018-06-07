台灣唯一！ 華航獲選IATA「提名委員會」成員

2018-06-07 17:29

〔記者陳宜加／台北報導〕第74屆IATA（國際航空運輸協會，The International Air Transport Association）年度大會甫於雪梨落幕，會議中通過由華航擔任IATA提名委員會（Nominating Committee）10大成員之一，也是本屆提名委員會唯一的台灣航空公司，未來華航董事長何煖軒將代表台灣航空界，參與IATA提名委員會各項事務。

何煖軒表示，IATA為國際最具規模的航空業組織，總部位於加拿大，現有航空公司成員約290家，規模達全球空運市場82％。華航得以獲選提名委員會成員之一，顯見華航對於國際民航組織會務推動的長期貢獻獲得各方認同，在國際民航產業扮演極為重要的角色。

本屆提名委員會成員有肯亞航空、南非航空、全日空、Flybe、巴拿馬航空、約旦航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、國泰航空，共同參與提名委員會各項事務。

華航指出，IATA是由世界各國航空公司組成的非官方大型國際民航組織，台灣曾在退出聯合國後遭取消會籍，直到2002年才重返。IATA主要業務為制定航空業務經營標準與程序、監督各國航空法規與產業發展，並向國際組織與各國政府陳述意見，重要決策組織包括理事會、提名委員會與產業委員會；其中，提名委員會功能為遴選IATA理事會缺額成員，極為重要。