烏日家庭中心啟用 「Google Map社區資源網」快速串連

2018-06-07 20:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓社區單位及團體，能簡單清楚的連接當地的社會資源，，台中市烏日家庭福利服務中心已盤點出屬於連接大肚、烏日、龍井地區的社會資源，整合到「Google Map社區資源網」，讓社政相關單位及團體可以一進入就一目瞭然，快速連結。

為強化社會安全防護網及整合在地資源，烏日區家庭福利服務中心整合大肚、烏日及龍井當地及其他地區有服務此地的社福資源，結合Google Map，整合成為「Google Map社區資源網」。

烏日家庭中心表示，很多服務弱勢民眾的單位及團體，常常不知如何連接在地的資源，因此先將當地的社福資源及外區也有服務此區的社會資源整合起來，讓有需要的單位及團體只要進入該資源網，就可以容易的找到，進而更有效益的來協助弱勢民眾。

烏日家庭中心日前在與轄內社福、衛政、教育、勞政及里長進行「區域資源網絡聯繫會議」，便呈現Google Map社區資源網及討論後續連結機制，希望讓服務者能夠瞭解如何運用此一資源網。

目前此一「Google Map社區資源網」，只限於社政相關單位及團體使用，未來烏日家庭福利服務中心將印成紙本，提供給一般民眾。

社會局表示，目前採取多元策略強化「社會安全網」的綿密度及深化服務，去年起從9個家庭福利服務中心增加到14個，市府在前瞻計畫中也爭取經費，逐年增加家庭中心的數量，要協助及輔導遭遇困難的家庭。