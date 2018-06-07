加拿大國慶活動月底登場 美食啤酒煙火邀同歡！

加拿大駐台北貿易辦事處7日舉行加拿大國慶節記者會，加拿大駐台北貿易辦事處代表馬禮安（左）、台灣加拿大商會理事長高克駿（右）出席致詞。（記者簡榮豐攝）

2018-06-07 17:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕加拿大7月1日國慶日，台灣加拿大商會將在6月30日（星期六）於台北盛大舉辦國慶慶祝活動。台灣加拿大商會理事長高克駿（Jean-Christophe Guedon）今天說，現場將準備樂團表演、曲棍球體驗、啤酒、加拿大美食與加拿大人們的熱情，歡迎在台灣的所有人參加，且不需要入場費用！

加拿大商會今天舉辦「2018 加拿大國慶節記者會」。高克駿在會中公布，加拿大商會將於6月30日（星期六）於台北客家文化公園舉辦一年一度的國慶慶祝活動。加拿大商會表示，每年由台灣加拿大商會所舉辦的國慶活動，是加拿大海外最大規模的國慶活動，吸引超過萬人到客家公園共襄盛舉。

高克駿開心地說，當天現場將準備樂團live表演、親子區設計、騎野牛大賽、吃起士肉醬薯條（poutine）大賽。加航是主要贊助商，也贊助加拿大來回旅遊機票，提供抽獎。現場也將有各攤位的調酒與精緻美食，以及最不可或缺的加拿大人們的熱情。

國慶活動將從當天中午一路進行到晚上9點，並以絢爛的煙火秀點亮台北夜空，歡迎在台灣的所有人穿著「紅與白」參加，祝賀加拿大「生日快樂」，且不需要入場費用！

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