正妹潔牙師身材太火辣 網友暴動想排隊看牙

2018-06-07 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT貼圖分享，有名穿著性感的正妹潔牙師在診間穿著性感內衣拍照，網友在熱議之餘，也紛紛直呼牙齒痛、想看牙科了。

有網友在PTT表特板分享23歲正妹潔牙師西原愛夏的性感照片，多張照片中除了有不少生活照，還有幾張是在診間內穿著性感內衣所拍下，火辣的畫面讓網友紛紛跪求她的IG傳送門，也有網友直呼突然想看牙醫，留言稱「我的牙有點腫～快幫我消腫」、「這樣是要怎麼看牙阿」、「這哪間牙科，我要掛號」、「我智齒好像又長出來了」、「我蛀的比較深，妳可以低一點，沒關係 （被打）」等。

擁有潔牙師（齒科衛生士）執照的西原愛夏，不僅是一位貨真價實的潔牙師，同時也是一名寫真女星，還曾參加過一些戲劇演出，身材姣好的她常在社群網站分享性感美照，讓人看了血脈噴張，吸引不少網友關注。