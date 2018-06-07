正妹潔牙師身材太火辣 網友暴動想排隊看牙

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT貼圖分享，有名穿著性感的正妹潔牙師在診間穿著性感內衣拍照，網友在熱議之餘，也紛紛直呼牙齒痛、想看牙科了。
有網友在PTT表特板分享23歲正妹潔牙師西原愛夏的性感照片，多張照片中除了有不少生活照，還有幾張是在診間內穿著性感內衣所拍下，火辣的畫面讓網友紛紛跪求她的IG傳送門，也有網友直呼突然想看牙醫，留言稱「我的牙有點腫～快幫我消腫」、「這樣是要怎麼看牙阿」、「這哪間牙科，我要掛號」、「我智齒好像又長出來了」、「我蛀的比較深，妳可以低一點，沒關係 （被打）」等。
擁有潔牙師（齒科衛生士）執照的西原愛夏，不僅是一位貨真價實的潔牙師，同時也是一名寫真女星，還曾參加過一些戲劇演出，身材姣好的她常在社群網站分享性感美照，讓人看了血脈噴張，吸引不少網友關注。
宮古島0円旅での水着☺️???? ｢麒麟田村とデニス植野の宮古島0円旅！｣ ✨ 沖縄テレビ3/24（土）16:05〜17:00 テレビ西日本：3月25日（日）26:00～26:55 サガテレビ：3月24日（土）16:00～16:55 テレビ長崎：3月24日（土）15:00～15:55 テレビ熊本：3月31日（土）15:00～15:55 テレビ大分：3月31日（土）15:30～16:25 テレビ宮崎：3月25日（日）15:00～15:55 鹿児島テレビ：3月24日（土）16:05～17:00 https://www.otv.co.jp/miyakojima/ #麒麟田村 さん #デニス植野 さん #西原愛夏 #歯科衛生士 #タレント #女優 #グラビア #宮古島 #宮古島0円旅 #0円旅 #沖縄
FLASH撮り下ししてきました〜！???? 今回何ページも載せていただきます????こんなグラビアがしてみたいってゆう夢が今日で一気に２つも叶ってしまいました…????✨残りの衣装は発売までのお楽しみ????#FLASH #撮り下しグラビア #西原愛夏#現役歯科衛生士 pic.twitter.com/IhK3Dz1KFR— 西原愛夏（まなか） （@ManakaNishihara） 2018年5月8日