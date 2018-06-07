長澤雅美行銷台灣觀光 激推3景點 最愛梅心麥芽糖

日女星長澤雅美代言台灣觀光，推薦高美混地、馬祖藍眼淚及貓空等景點。（記者林翠儀攝）

2018-06-07 16:52

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕連續兩年擔任台灣觀光形象代言人的日本人氣女星長澤雅美，7日出席觀光局在東京舉辦的「夏季的台灣觀光～SUMMER FORMOSA」宣傳記者會。長澤向日本民眾推薦了三個她最愛的景點，包括台中高美濕地、馬祖藍眼淚及貓空。

長澤雅美主演富士電視台4月檔的「月九」日劇「信用詐欺師jp」，以百變造型頗獲好評，製作作公司也在日前宣布將推出電影版。她今天穿著了一襲紅底金蔥民俗風洋裝登台，展現了百變女王的自信，吸引了大批日本媒體到場搶拍。

台灣觀光局長周永暉專程到東京與長澤同台行銷台灣觀光，長澤表示，除了台北以外台中、台南和高雄都還有很多很獨特的景點，希望能藉此介紹給更多日本民眾知道，周永暉也趁機要長澤透露三個她覺得最好玩的私房景點，長澤第一個就提到高美濕地，不過可能是把台中高美和台南七股兩大濕地混在一起，她說成了「台南高美濕地」。

第二個景點是浪漫夢幻的馬祖藍眼淚，長澤表示，這個景點她還沒去過，與其說是推薦，其實是她最想去地方，談到第三個景點時，長澤說她忘了地名，她形容當地在一個山上，有很多可以邊泡茶邊欣賞美景的地方，結果周永暉馬上就聯想到「貓空」，長澤在台上點頭說「就是那裡」。

提到台灣美食，長澤推薦了讓她念念不忘的甜點就是芒果雪花冰，不過聽說最近澎湖仙人掌冰很夯，以後有機會一定要嚐一嚐，至於她推薦的台灣土產，則是梅心麥芽糖及烏龍奶茶粉，她表示，每次到台灣一定會帶一些回日本解饞。

由於長澤剛在三日度過三十一歲生日，周永暉準備了台式壽桃和澎湖玄武岩印章當做生日禮物。