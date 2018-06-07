鈦澤環球國際 捐100萬助竹市民富國小棒球隊

新竹市鈦澤環球國際公司捐贈100萬元給新竹市民富國小棒球隊，將支持棒球隊各項活動及設備更新和升級，培育棒球好手。（記者洪美秀攝）

2018-06-07 16:55

［記者洪美秀／新竹報導］鈦澤環球國際公司今天捐助100萬元給新竹市民富國小棒球隊，期盼支持學校棒球隊有更好的訓練環境，新竹市副市長沈慧虹也見證這場捐贈簽約儀式，感謝有企業的支持，一定能讓小球員們練習得更安心，對於投入各項棒球設備也能更有助益。

民富國小校長胡如茵說，學校棒球隊3年前成立，是竹市最年輕的國小棒球隊，但成績日漸有進步，除球員平時扎實訓練，更因有教練、老師的鼓勵，及幕後默默支持贊助球隊的企業。

胡如茵說，去年鈦澤環球公司大股東就以個人名義贊助棒球隊經費，今年鈦澤環球國際公司則決定長期支持學校球隊的發展，首年捐助新台幣100萬元，對棒球隊來說，是重要的支持經費。

市府教育處長李芳齡說，鈦澤環球國際公司今年起贊助民富國小棒球隊培育基層選手，不僅提供棒球隊經費援助，更利用自身企業的專業為球員打造優質的球衣及運動用品，並配合教育部體育署的棒球扎根計畫，幫學校建構一個優質學習棒球的環境與平台，相當不簡單。

李芳齡說，市府這幾年不僅增聘棒球專任運動教練，新闢虎林棒球場、整建香山高中打擊練習場，也修建東園國小及西門國小棒球場，目前在新竹左岸頭前溪河濱公園也會新設標準棒球場，市立棒球場近期也將啟動新建工程，未來將持續補助選手參賽費用及獎勵金，提供更完善的場地，讓選手擁有更好的比賽、練習環境。