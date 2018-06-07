醫病》57歲男無法說「鑰匙」 竟是早發性失智症

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師李宜蓉說，失智症除了失憶以外，「語言功能」下降容易被病人或家屬以為是疲勞所致，繼而錯過早期診斷的時機。（記者周彥妤攝）

2018-06-07 16:25

〔記者周彥妤／台北報導〕57歲林先生2年前發現自己常無法確切表達要說的話，像想說「吐司」，會說成「一片一片的、早餐可以吃的東西」，要說「鑰匙」，會說成「拿來開門的東西」，但工作及日常起居都能自理，以為只是太勞累而不以為意，直到最近家人發現狀況更嚴重，就醫診斷竟是早發性失智症。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師李宜蓉說，相較「學習記憶」衰退容易發現外，林先生除了「語言功能」下降，均無其他異狀，便容易被病人或家屬以為是疲勞所致，才沒放心上，繼而錯過早期診斷的時機。

李宜蓉指出，失智症是一群症狀組合的疾病，起因於大腦功能減退、錯亂，導致認知功能障礙，因而影響病患日常生活功能；隨年紀增加，盛行率會愈來愈高，65歲以上就要開始留意，每增加5歲，發病率就提高2倍；85歲以上，則是每4人就有1人有失智症。而65歲以下的早發性失智症，醫界認為與遺傳基因有關聯，但亦非絕對因素。

談到失智症的前兆，李說，若是發現家人朋友講話不如以前流暢、想不起來某些常用物品名稱、器物使用能力下降、專注力或判斷力變差、對時間和空間的判斷能力下降、對以往嗜好漸漸失去興趣，失去主動性、或對之前從事的活動失去興趣等，就不可以掉以輕心，應立即尋求專業醫師協助，安排完整檢查。

李宜蓉也說，失智症目前尚無任一種藥物或治療方式，可以有效完全預防；目前研究是針對輕度認知障礙者，如鼓勵1週運動3次、採地中海飲食、以及給予社會刺激，如參加活動、學新東西，做手工藝品、烹飪等；三者齊下，較能有延緩失智的效果。