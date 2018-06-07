礁溪天主堂乘載外籍傳教士慈愛 文資委員現勘動容落淚

礁溪天主堂及其周遭建築群，曾幫助眾多小兒麻痺患者人生，未料卻在近期被偷拆，建物僅剩斷垣殘壁。（民眾提供）

2018-06-07 16:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕成立文聲復健院的荷蘭籍神父羅文思，去年10月以85歲高齡退休，在羅文思退休前夕，宜蘭縣文資委員曾到礁溪天主堂現勘，了解教會周邊建築及歷史背景；宜蘭縣文資委員蔡明志透露，當天現勘時，許多委員被天主教神父的慈愛感動流淚，才決議通過全區保留，未料最後教堂建物仍難逃偷拆命運。

文聲復健院位於礁溪天主堂旁邊，是由天主教遣使會神父羅文思所創立，提供小兒麻痺患者居住、水療復健及輔具服務，55年來，協助逾千名小兒麻痺病童重新站起。

去年5月，文史工作者葉永韶江礁溪天主堂、文聲復健院、幼兒園等建築群，向宜縣文化局提報列入文化資產，宜蘭縣歷史空間審議會，也在羅文思退休前夕，赴礁溪天主堂、文聲復健院現勘，了解建築歷史背景。

去年現勘時，委員原僅認為只需保存礁溪天主堂建物，但走入其中，才發現原來整個建築群，竟乘載著台灣重要的小兒麻痺醫療史。

蔡明志回憶，礁溪天主堂內有間不起眼的小屋，現勘時神父曾說「那間不要看」，但透過解說，才發現這裡就是早期神父為千名小兒麻痺患者裝上義肢，讓他們可以重新站起來的小房間，「雖然房子最不怎麼樣，卻是最感人的一處角落」。

「怎麼會有人的愛如此無私」他說，遣使會神父、修女，對宜蘭奉獻很多，如礁溪最早的幼稚園，還有專職照顧小兒麻痺患者。

他說，早期宜蘭交通不便，天主堂神父、修女千里迢迢赴台北買材料、學技術，接著在這間小屋內，克難的服務貧苦患者，現勘委員聽完後動容流淚，才在審議會上一致通過，將其全區保留為歷史建築。

他感慨，台灣文化資產常保存菁英或重要建物，很少為服務弱勢族群的空間做討論，礁溪天主堂、文聲復健院見證台灣小兒麻痺治療史，也讓這些病童「人生從黑白變彩色」，沒想到行政程序疏忽，讓珍貴歷史建物，只剩斷垣殘壁。

礁溪天主堂內的文聲復健院，曾幫助眾多小兒麻痺患者人生，未料卻在近期被偷拆，建物僅剩斷垣殘壁。（民眾提供）

礁溪天主堂及其周遭建築群，曾幫助眾多小兒麻痺患者人生。（資料照片，民眾提供）