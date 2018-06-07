基隆東岸商場好浪漫 他在這裡求婚成功❤

蔡姓男子下跪向女友求婚（記者盧賢秀翻攝）

2018-06-07 16:08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「你是最懂我的那個」、「讓我強而有力的肩膀給妳依靠，要一起牽手到老！」基隆東岸商場昨晚上演浪漫求婚記，蔡先生和劉姓女友昨晚慶祝認識3年時，蔡男下跪求婚，劉女感動說出「我願意」。

東岸商場今年整修完成，成為基隆新亮點，夏日夜晚有不少人來這裡賞夜景。昨晚有對情侶在這裡演出求婚記，有不少民眾圍觀。

蔡先生說，昨天是他與女友相識3週年，日前就安排約會，但未告訴女婚要求婚，想給她一個驚喜，現場親友也拿著汽球，女主角現身時受寵若驚。

男主角對著女友說，「妳是全方位的女神，3年來經過很多的喜怒哀樂，妳是最懂我的那個，不敢相信可以找到如此契合的人，是上帝知道我一個人不好，特別把妳賜給我，讓我強而有力的肩膀給妳依靠，要一起牽手到老」。

蔡男拿出準備好的戒指下跪，大聲說「嫁給我好嗎？」劉女滿臉嬌羞喜悅，說出「我願意」，親友團響起熱烈掌聲「親一下，親一下」，現場洋溢著歡樂嘉氣。

東岸商場的大日開發公司，為鼓勵年輕人來這裡約會求婚，只要是設籍基隆，今年底前在東岸商場求婚成功，並在今年結婚註冊完成，前100對就送1萬元禮金。