「放視大賞」賽 靜宜大學拿金、銀獎

靜宜大學在「放視大賞」競賽大放異彩！資傳系碩一何祥祿（右二）勇奪金獎；資工系三年級鄭聖文（右三）榮獲銀獎。（記者歐素美攝）

2018-06-07 17:07

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學在國內數位與互動科技最具影響力之一的「放視大賞」展覽暨競賽中大放異彩！資傳系碩一何祥祿作品《炎姬》獲評審及業界高度肯定，勇奪「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，同時獲得4家知名企業「廠商特別獎」及「美術創意設計」等獎項；資工系三年級鄭聖文則以《基於光流視覺的無人機飛行控制系統》作品，榮獲「行動應用類資訊應用組」銀獎。

「放視大賞」展覽暨競賽活動由經濟部工業局、教育部、高雄市政府共同舉辦，今年，以「Fun Tech體感科技」為主題，邀請大專院校、企業、國際設計師共同策展，從全國89所學校、192系所、1684件數位娛樂與體感科技作品中，選出45件傑出作品。

靜宜大學資傳系主任劉國有表示，靜宜這次由獲得校內資傳系「金傳獎」、資訊學院畢業專題競賽暨成果展「學院獎」及碩士班學生，以主題「靈光乍現」組成16個團隊參賽，首次參展就有7組入圍，也獲評審及業界高度肯定。

副校長溫嘉憲表示，靜宜資訊學院首次參展就榮獲佳績，實屬不易，鼓勵學生參與國內外各類競賽、累積經驗、表現創意，未來與職場無縫接軌，在業界發光發熱！

靜宜大學資傳系碩一何祥祿所設計的動作遊戲《炎姬》，以日本古代為背景，敘述失去記憶，並被除妖師收養的主角炎姬，與妖魔少女戰鬥的故事。玩家可在遊戲中操作炎姬，可遠近攻擊，並以靈活身法閃避敵人的彈幕，不僅榮獲「遊戲類PC遊戲創作組」金獎，採3D彈幕的動作遊戲，更引起玩家與業界高度矚目，吸引知名公司挖角。

何祥祿指出，3年前已設計主角《炎姬》角色，在遊戲開發過程中，感謝系上提供的資源，及師長專業協助與指導，超過8成時間用於設計功能與撰寫系統程式，在整合圖片、聲音、文字、影像等元素後，才順利完成動畫與特效。

靜宜大學資工系三年級鄭聖文，國中開始接觸程式設計，高中認識成大航太所研究生，並開啟其設計「無人機」的契機。鄭聖文說，無人機通常藉由GPS導航，因此室內空間無法使用，這次作品《基於光流視覺的無人機飛行控制系統》榮獲「行動應用類資訊應用組」銀獎，主要是透過「電腦視覺」改良無人機，增加室內導航功能，成功讓無人機能在GPS訊號無法偵測的環境中自主飛行，未來將繼續研發各類多功能的無人機，為民眾生活帶來改變！